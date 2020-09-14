Во Владимире при явке в 20% "Единая Россия" получила все места в горсовете

Совет народных депутатов города Владимира будет состоять полностью из депутатов от «Единой России», пишет ИА «Про Владимир» со ссылкой на данные избирательной комиссии.

По данным издания, в парламент проходят 25 единороссов, при этом в городе наблюдалась очень низкая явка всего около 20%, что позволило одержать победу, набрав всего порядка тысячи голосов. Агентство делает вывод, что столь низкий интерес граждан к электоральным процессам стал результатом проведенной реформы избирательного процесса, когда смешанная система округами и списками была заменена на 100% голосование по одномандатным округам.

«На нескольких округах единороссы набрали немногим больше оппозиционеров. Говорить при таких раскладах о всенародной поддержке действующей власти не приходится. Большая часть протестно настроенных или аполитичных жителей осталась дома, а судьбу 360-тысячного Владимира решили всего несколько десятков тысяч человек», — пишут журналисты.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в Томске и в Новосибирске «Единая Россия» утратила большинство в местных парламентах. В Томске они набрали меньше трети голосов.