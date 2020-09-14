Global Look Press

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14 сентября, понедельник

[09:03]Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну
[08:39]Губернаторы побеждают выборы, "УГ" делает депутатов. Главное к 14 сентября

13 сентября, воскресенье

[22:01]"Голос": рассмотрение жалоб искусственно затягивают, а ЦИК клевещет на СМИ
[21:15]Зюганов не будет признавать выборы там, где КПРФ до них не допустили
[20:35]Турчак признал, что соперники "Единой России" от системных партий – "статисты"
[20:07]Турчак говорит о победе "Единой России", но пока выигрывают самовыдвиженцы
[19:20]В Татарстане жалуются на вбросы, в разы превышающие явку
[18:38]В Беларуси в ход пошли водометы и светошумовые гранаты. У ОМОНа снова ружья
[17:45]"Правовой произвол": "Голос" заявил о массовом нарушении прав наблюдателей
[16:53]"Интерфакс": В Минске около 150 тысяч протестующих, силовики стреляют в воздух
[16:41]Элла Памфилова: Центризбиркому России есть чему поучиться у Таджикистана
[16:13]Bloomberg: Путин ошеломлен масштабом протеста, но не верит в свержение Лукашенко
[15:45]В Беларуси начались жестокие разгоны и задержания мирных протестующих
[15:34]МИД Украины осудил проведение российских выборов в Крыму
[14:04]В Ростовской области за девять месяцев выявили 20 беременностей у школьниц
[13:20]Главу "справедливороссов" в Новороссийске подозревают в получении взятки
[12:46]В Общественной палате предупреждают о росте числа фейков о нарушениях на выборах
[12:31]54 семьи в Краснодаре остались без жилья из-за ночного пожара
[12:15]Под Тюменью образовалась пробка из-за похорон криминального авторитета
[11:00]Бюджет на закупку вакцины от гриппа увеличат на 4 миллиарда рублей
[10:42]В Орле аннулировали 438 бюллетеней из-за одного почерка в книгах избирателей
[09:57]Силовики ночью заблокировали выход из клуба "Мутабор" в Москве
[08:56]В Верховной раде подозревают Порошенко в планах свергнуть Зеленского
[07:59]Нападение на члена ТИК и заявление на Макгрегора. Новости к утру 13 сентября

12 сентября, суббота

[18:51]Шнуров объявил о закрытии своего Instagram и предрек окончание интернет-эпохи
[17:56]В забайкальском селе, где проживают 180 человек, запретили продажу алкоголя
[17:10]МОК осудил смертную казнь борца в Иране
[16:52]Во Владимире пропали 15 наблюдателей на выборах в гордуму
[16:28]Демонстрантки в Минске стягивают балаклавы с голов задерживающих
[15:36]На пособия по безработице выделят дополнительные 35 миллиардов
[14:31]Колесникову перевели в следственный изолятор под Минском
[13:58]ФСБ проверит Лебедева из-за ролика, где он называет "Родину-мать" уродской
[13:03]В России создан онлайн-сервис психологической самопомощи для онкопациентов
[12:09]Активистки Femen заменили флаг над посольством Беларуси в Париже
[11:23]Новосибирцу не дали согласовать в офисе "ЕР" урну для голосования в виде гроба
[10:26]Экс-председатель Мосгорсуда Егорова может стать советником Собянина
[09:46]Музей в мавзолее и сокамерники Ефремова. Новости к утру 12 сентября

11 сентября, пятница

[22:03]В Дагестане не стали возбуждать дело об угрозах редактору феминистского журнала
[21:20]В Москве полиция попросила активистов возлагать цветы у Соловецкого камня днем
[20:40]Пенсионерку из Якутии не стали судить за сообщения о облучающих 5G-вышках

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Губернаторы побеждают выборы, "УГ" делает депутатов. Главное к 14 сентября

Политика
08:39, 14 сентября 2020

Губернаторы побеждают выборы, "УГ" делает депутатов. Главное к 14 сентября
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Действующие главы регионов и врио губернаторов, поддерживаемые властью, согласно предварительным данным, побеждают во всех регионах страны. Хотя подсчитаны ещё не все голоса, ни у кого из них нет результата меньше 60% и нет никакого намека на вторые туры. При этом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже успел заявить об убедительной победе партии власти, пять из 18 глав регионов шли как самовыдвиженцы, а в Смоленской области победил кандидат от ЛДПР Алексей Островский (самовыдвиженцев или единороссов там нет).

В Еврейской АО, Тамбовской, Пензенской области, в Республиках Коми, Чувашии и на Камчатке результаты провластных кандидатов близки к 80% или превышают их, в Севастополе Михаил Развозжаев получает больше 86% голосов, в Тамбовской области Александр Никитин — почти 85%, а Ленинградской области Александр Дрозденко — 83,5%, в Краснодарском крае, где больше всего жалоб о нарушениях, Вениамин Кондратьев — почти 84%, а президент Татарстана, где поступали сообщения о массовых вбросах, Рустам Минниханов получает почти 86% голосов.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин, анализируя предварительные данные по явке на выборах глав регионов, в своем Facebook сообщает, что «очень странно выгладит Севастополь, где раньше считали по большей части честно». Также он отмечает, что в Еврейской АО и в Краснодарском крае — «ужас».

При этом на уровне законодательного собрания в Томске «Единая Россия», судя по всему, потеряла свое большинство: здесь из 27 одномандатных округов (10 по партийным спискам) 16 достались кандидатам, поддержанным «Умным голосованием» Алексея Навального, в том числе глава штаба Навального Ксения Фадеева, писал в процессе подсчета Леонид Волков. Также он сообщал, что побеждают три кандидата от ЕР, а судьба ещё 8 мандатов неизвестна.

Также предварительно сообщается, что хорошие результаты несистемная оппозиция показывает в Новосибирске, в частности, Волков пишет, что тут победил глава местного штаба Навального Сергей Бойко

Шпилькин жалуется на работу системы ГАС «Выборы», куда оперативно выгружаются поступающие данные. По его словам, год назад началось «огораживание» системы от граждан, это, в частности, выражается в необходимости вводить капчу на каждой странице сайтов, чего, как он отмечает, нет в других странах.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова вновь критикует наблюдателей, а именно, движение «Голос». Она заявила, что ЦИК не считает нужным проверять информацию с «Карты нарушений», где, она считает, слишком много непроверенной информации (больше тысячи за три дня по всей стране). «Мы считаем уже сейчас несерьезным реагировать на то, что там публикуется. Нет никакой карты нарушений. Ее в принципе нет. Так же, как нет юридической организации», — приводит её слова РБК. Она также назвала «Крату нарушений» «хламом». 

Тем временем на американском континенте завершился Открытый чемпионат США по теннису (US Open), в честности которого сомневаться не приходится. Определился победитель в мужском одиночном разряде, им стал австриец Доминик Тим. Ранее в женском финале белорусскую теннисистку Викторию Азаренко обыграла японка Наоми Осака.

Теги: #Навальный #"Единая Россия" #Губернаторы #Элла Памфилова #Голос

Рубрика: Политика

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