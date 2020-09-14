Губернаторы побеждают выборы, "УГ" делает депутатов. Главное к 14 сентября

Действующие главы регионов и врио губернаторов, поддерживаемые властью, согласно предварительным данным, побеждают во всех регионах страны. Хотя подсчитаны ещё не все голоса, ни у кого из них нет результата меньше 60% и нет никакого намека на вторые туры. При этом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже успел заявить об убедительной победе партии власти, пять из 18 глав регионов шли как самовыдвиженцы, а в Смоленской области победил кандидат от ЛДПР Алексей Островский (самовыдвиженцев или единороссов там нет).

В Еврейской АО, Тамбовской, Пензенской области, в Республиках Коми, Чувашии и на Камчатке результаты провластных кандидатов близки к 80% или превышают их, в Севастополе Михаил Развозжаев получает больше 86% голосов, в Тамбовской области Александр Никитин — почти 85%, а Ленинградской области Александр Дрозденко — 83,5%, в Краснодарском крае, где больше всего жалоб о нарушениях, Вениамин Кондратьев — почти 84%, а президент Татарстана, где поступали сообщения о массовых вбросах, Рустам Минниханов получает почти 86% голосов.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин, анализируя предварительные данные по явке на выборах глав регионов, в своем Facebook сообщает, что «очень странно выгладит Севастополь, где раньше считали по большей части честно». Также он отмечает, что в Еврейской АО и в Краснодарском крае — «ужас».

При этом на уровне законодательного собрания в Томске «Единая Россия», судя по всему, потеряла свое большинство: здесь из 27 одномандатных округов (10 по партийным спискам) 16 достались кандидатам, поддержанным «Умным голосованием» Алексея Навального, в том числе глава штаба Навального Ксения Фадеева, писал в процессе подсчета Леонид Волков. Также он сообщал, что побеждают три кандидата от ЕР, а судьба ещё 8 мандатов неизвестна.

Также предварительно сообщается, что хорошие результаты несистемная оппозиция показывает в Новосибирске, в частности, Волков пишет, что тут победил глава местного штаба Навального Сергей Бойко.

Шпилькин жалуется на работу системы ГАС «Выборы», куда оперативно выгружаются поступающие данные. По его словам, год назад началось «огораживание» системы от граждан, это, в частности, выражается в необходимости вводить капчу на каждой странице сайтов, чего, как он отмечает, нет в других странах.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова вновь критикует наблюдателей, а именно, движение «Голос». Она заявила, что ЦИК не считает нужным проверять информацию с «Карты нарушений», где, она считает, слишком много непроверенной информации (больше тысячи за три дня по всей стране). «Мы считаем уже сейчас несерьезным реагировать на то, что там публикуется. Нет никакой карты нарушений. Ее в принципе нет. Так же, как нет юридической организации», — приводит её слова РБК. Она также назвала «Крату нарушений» «хламом».

Тем временем на американском континенте завершился Открытый чемпионат США по теннису (US Open), в честности которого сомневаться не приходится. Определился победитель в мужском одиночном разряде, им стал австриец Доминик Тим. Ранее в женском финале белорусскую теннисистку Викторию Азаренко обыграла японка Наоми Осака.