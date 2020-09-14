"Единая Россия" проиграла на выборах в парламенты Томска, Новосибирска и Тамбова

Кандидаты от «Единой России» утратили большинство в городских парламентах Томска, Новосибирска и Тамбова.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГАС «Выборы», в Новосибирске единороссы получили на треть меньше мест, чем на прошлых выборах: вместо 33 мандатов у них остается лишь 22 из 50. Также среди победителей здесь 12 коммунистов, четыре кандидата от ЛДПР и 12 самовыдвиженцев, из которых пятеро состоят в коалиции «Новосибирск 2020». По одному кандидату получают «Родина» и «Зеленые».

В Томске по партийным спискам «Единая Россия» получила меньше четверти голосов — всего 24,5%. При этом остальные партии набрали меньше, но не сильно: у КПРФ — 17,5%, у «Новых людей» — 15%, а у ЛДПР — 14,5%. По одномандатным округам партия власти получила лишь 9 из 27 кресел. Всего у единороссов будет 11 мест в парламенте нового созыва из 37.

В Томске и Новосибирске депутатами стали главы местных штабов Алексея Навального Ксения Фатеева и Сергей Бойко.

В Тамбове, как сообщает «Росбалт» со ссылкой на председателя местного отделения «Родины» Максима Косенкова, «Единая Россия» «проиграла». При этом конкретные результаты пока не приводятся.