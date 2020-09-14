Штаб Навального: В Новосибирске ради победы единоросса внесли 300 голосов курсантов

В Новосибирске мог произойти вброс 300 голосов через досрочное голосование курсантов с нарушением законодательства. Об этом сообщает Штаб Навального, его сотрудники в своих соцсетях, а «Голос» публикует соответствующую жалобу от коалиции «Новосибирск 2020».

В округе №35 Новосибирска вице-спикер городского парламента от «Единой России» Евгений Яковенко, как сообщается, по предварительным результатам проигрывает 19-летнему студенту Вячеславу Якименко.

«Сейчас вброшенные голоса пытаются легализовать, доставив в ТИК. Если это произойдёт, Вячеслав может проиграть. Напомним, до этого он уверенно занял первое место», — сообщает коалиция.

Как поясняет в своем Twitter журналист YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, речь идет о голосовании курсантов, которые якобы в количестве 300 человек проголосовали досрочно, хотя не имели права на это, поскольку, по словам главы штаба Навального Сергея Бойко, которые приводит портал «Новосибирск онлайн», у курсантов там нет постоянной прописки. «И сейчас городская комиссия сидит и решает, что с этим всем делать. Принимать эти бюллетени или нет», — заявил Бойко.