57% кандидатов, поддержанных "Умным голосованием", оказались представителями КПРФ

Проект «Умное голосование» Алексея Навального на выборах в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября поддержал 136 представителей КПРФ, 52 справделиворосса и 33 человека от ЛДПР. Шестеро оказались от партии «Родина», четверо — от «Яблока», столько же — от «Социальной защиты», еще трое — самовыдвиженцев и один — из партии «За правду». Всего было 239 кандидатов.

Соответствующие подсчеты сделали «Открытые медиа», которым пришлось вручную проверять каждую рекомендацию, вбивая адреса, так как штаб Навального отказался предоставлять им полный список, несмотря на то, что фактически информация находится в открытом доступе, но в разрозненном виде.

Как поясняет политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов, «Независимых кандидатов почти не регистрируют, а кандидатов от системных партий не зарегистрировать очень сложно, потому что они пользуются льготой и не должны собирать подписи». По его словам, даже победа «относительно независимого депутата» позволит поднимать в парламентах вопросы, актуальные для жителей.

Напомним, что «Умное голосование», как декларируется, призвано поддержать наиболее популярного кандидата не от «Единой России» на выборах, где побеждает набравший большинство голосов. На выборах, где есть вторые туры, например, на всех голосованиях за глав регионов, оно призывает голосовать за любого кандидата не от ЕР.

Ранее «Умное голосование» поддержали Михаил Ходорковский и Максим Кац из «Городских проектов». Ходорковский призвал голосовать так, как скажет «Умное голосование» везде, где нет независимых кандидатов, а Кац — везде, где нет кандидатов от «Городских проектов» или «Яблока».