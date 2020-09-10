Максим Кац за "Умное голосование", если нет кандидата от "Яблока" или Гопроектов

Оппозиционный политик Максим Кац после долгих публичных споров с соратниками Алексея Навального заявил, что поддерживает его проект «Умное голосование», однако только в тех случаях, когда в регионе нет выдвигающегося представителя от его и видеоблогера Ильи Варламова «Городских проектов» или партии «Яблоко», из которой Каца ранее исключили.

«Мы приняли решение, несмотря на историю, всё равно призывать на нашем сайте людей голосовать по рекомендации УГ [«Умного голосования»], если вбит адрес, где нашего кандидата нет»,

— написал он в своем Twitter, приведя также скриншот, на котором такая рекомендация содержится и на сайте «Городских проектов».

Причем в ответ на вопросы подписчиков ему пришлось тут же оговориться, что за яблочников голосовать в отдельных регионах, по его мнению, не стоит ни при каких обстоятельствах: «Есть некоторое количество отделений "Яблока" которые захвачены администрациями и работают на них, либо иногда проскакивают кандидаты».

Впрочем, в том же треде Кац вновь начал рассказывать, что команда Навального поступила нечестно по отношению к некоторым представителям его организации, например, не включив в свои списки Ивана Стребкова, баллотирующего в городскую думу Воронежа и Екатерину Жукову — в Ульяновской области.

Он также напомнил про кейс с Романом Юнеманом, который не был поддержан «Умным голосованием» на выборах в Мосгордуму в прошлом году и в результате ему не хватило нескольких десятков голосов, чтобы победить кандидата от «Единой России». В штабе Навального позднее признали, что в данном случае ошиблись и стоило поддержать его.

Напомним, что ранее «Умное голосование» поддержал и Михаил Ходорковский, который также оговорился, что в случае, если на участке есть независимый кандидат, стоит голосовать за него вне зависимости от позиции штаба Навального.