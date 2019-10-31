Суд отказался отменять результаты электронного голосования по иску Юнемана

Чертановский районный суд Москвы накануне отклонил иск Романа Юнемана, участвовавшего в качестве кандидата в выборах в Мосгордуму, в котором он требовал признать недействительными результаты электронного голосования в 30-м округе Москвы, сообщает газета «КоммерсантЪ».

Юнеман во время 6-часового судебного заседания обосновывал это требование, в частности, наличием технических сбоев в системе электронного голосования в день выборов. Он полагает, что 218 человек не смогли проголосовать именно в результате этих сбоев, так как в список электронного голосования были внесены 2743 человека, а доступ к электронным бюллетеням получили лишь 2525 граждан.

В суде на стороне Юнемана выступили три избирателя, которые подтвердили, что у них возникли проблемы во время голосования, а также технический эксперт, научный сотрудник МГТУ имени Баумана Виктор Толстогузов, участвовавший в выборах как наблюдатель от Общественного штаба. Он отметил ряд проблем в действовавшей на тот момент системе электронного голосования: по его словам, невозможно доказать, что человек подал заявление самостоятельно и голосовал лично, а в момент голосования на него не оказывали давления. Кроме этого, как отмечает Толстогузов, невозможно доказать, что голос избирателя учтен верно.

Представитель участковой комиссии опроверг обвинения Юнемана о неиспользованных электронных бюллетенях, назвав их необоснованными и бездоказательными.

Ранее Юнеман заявлял, что у него есть доказательства принудительного электронного голосования работников бюджетных учреждений и государственных компаний в Москве.