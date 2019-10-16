Юнеман заявил о доказательствах "принудиловки" к электронному голосованию

Кандидат от КПРФ в 10-м избирательном округе столицы Юрий Дашков и независимый кандидат в 30-м избирательном округе Роман Юнеман заявили о доказательствах принудительного электронного голосования работников бюджетных учреждений и государственных компаний в Москве, сообщает «КоммерсантЪ».

«Это факт — есть переписка по электронной почте, и вызывали людей прямо в отдел кадров и говорили: давай ты проголосуешь электронно», — комментирует ситуацию Дашков. По его словам, ему в день голосования поступали жалобы о принуждении к электронному голосованию работников коммунальных служб. Он также отмечает, что экс-глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее «обещал, что никто никого не будет сгонять».

При этом Венедиктов накануне высказал в своем телеграм-канале сожаление о том, что главред «Независимой газеты» и глава предвыборного штаба мэра Москвы Сергея Собянина Константин Ремчуков, будучи также председателем Общественной палаты Москвы, распустил общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Роман Юнеман, в свою очередь, сообщает, что по результатам обзвона людей из базы, «которая крайне похожа на реестр избирателей», ему удалось составить список организаций, «в которых проводилась массовая регистрация сотрудников» Он заявил: «У нас есть показания самих людей, так как часть из них мы обзвонили. И они говорят: да, была принудиловка. И они готовы подтвердить это в суде».

Кандидат в депутаты Мосгордумы Василий Жуковский также подтверждает «аномально» высокую долю голосов, отданных в 30-м округе провластному (по данным газеты «Коммерсант») кандидату. В этом округе Роман Юнеман проиграл Маргарите Русецкой всего 84 голоса избирателей. Он подал иск в Чертановский районный суд, предварительное слушание в котором состоится 21 октября.

Ранее Юнеман призывал обнулить результаты электронного голосования, а Алексей Навальный утверждал, что оно было сфальсифицированно.