Навальный заявил о фальсификациях, не пропустивших кандидатов "Умного голосования"

Руководитель «Фонда борьбы с коррупцией», оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что пять кандидатов, поддержанных «Умным голосования», не прошли в Мосгордуму только из-за фальсификаций на этапе голосования.

В этот список он включил Андрея Орла, Сергея Курганского и Клима Лихачёва. Причиной их поражения он назвал вбросы бюллетеней. Также в список попали кандидаты в депутаты Роман Юнеман и Иван Ульянченко, которые, по словам Навального, не прошли из-за фальсификации электронного голосования, активно продвигаемого руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, от которого Навальный потребовал комментариев по этому поводу.

Напомним, что по результатам голосования депутатами Мосгордумы стали 20 оппозиционных кандидатов.

Навальный утверждает, что этот результат и результаты других выборов 8 сентября в России показали эффективность «Умного голосования». Он назвал их итоги большим успехом и привел на своем сайте множество примеров, когда «кандидаты от власти» проиграли на выборах разного уровня, а большинство заняли представители других политических сил.

Политик отметил, что «Умное голосование» — это способ консолидации оппозиции снизу, что иного пути в данном случае нет, потому что системной оппозиции «не дадут» взаимодействовать с несистемной. Поэтому он считает необходимым насаждать такое взаимодействие в одностороннем порядке, как в случае с «Умным голосованием», которое часто призывало людей голосовать за кандидатов от КПРФ и других парламентских партий.