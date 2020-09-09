"У Путина есть четыре года": Ходорковский предрек президенту России судьбу Лукашенко

Белорусские протесты, спровоцированные несогласием с результатами выборов президента, не утихают и по сей день: Александр Лукашенко ведет ожесточенную борьбу с представителями оппозиции, и если раньше казалось, что глава государства практически проиграл политическую схватку и в ближайшее время уйдет с поста президента, то сейчас общий расклад выглядит несколько иначе.

Протесты в стране продолжаются, однако в последнее время выглядят они не так устрашающе, как казалось на первый взгляд. Вместе с этим, поддержать Лукашенко наконец-то решился Кремль, который устами Владимира Путина отправил лидерам белорусской оппозиции месседж: Александр Лукашенко — легитимный президент, а все попытки его свергнуть могут спровоцировать в том числе и силовую поддержку Москвы.

Как полагают многие эксперты, помочь Лукашенко в Кремле согласились после того, как были достигнуты договоренности о максимально тесной интеграции Беларуси и России и фактическом создании Союзного государства. Иными словами, белорусские протесты не принесли видимых результатов — если Лукашенко и будет передавать власть, то исключительно под чутким контролем Москвы.

Впрочем, события в Беларуси показали, что усталость общества от одного лица во власти — сильный катализатор будущих протестов. В 2024 году выборы президента в России также могут вызвать массовое недовольство населения, что спровоцирует протесты по всей стране, считает российский политический деятель, беглый олигарх Михаил Ходорковский.

«В 2024 году Россию ждет ситуация, похожая на Беларусь в 2020 году. Будет ли она в точности повторять белорусский сценарий? Нет, потому что представители российской власти сделали соответствующие выводы из событий в Беларуси. Теперь неподконтрольным кандидатам будет архисложно попасть на выборы — все видели пример Тихановской.

В целом, Россия в 2024 году будет похожа на Беларусь — тогда Путину предстоит решить вопрос переизбрания, в то время как проблема с популярностью президента существует уже сейчас. Экономика лучше не станет. Не нужно забывать и о том, что в обществе банально накопилась усталость от одного лица во власти.