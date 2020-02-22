Максима Каца исключили из "Яблока" из-за "скандалов и эпатажа"

В ночь на субботу заседанием бюро партии «Яблоко» из политической организации было исключено 15 человек, в числе которых и Максим Кац. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Борьба этой группы (группы Максима Каци и его сторонников) за должности в региональном отделении в городе Москве в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениям», — мотивируется решение бюро в официальном заявлении. Поясняется, что поведение Каца и его сторонников якобы отвлекает от решения важных политических вопросов в условиях нарастания репрессий.

Всего под вопрос было поставлено членство порядка двадцати участников партии, но некоторая часть из них остались после индивидуального рассмотрения их дел.

В своем телеграм-канале Максим Кац отметил, что намерен бороться за свое место в партии. Ранее политика уже исключали оттуда за «нанесение политического ущерба», но ему удалось остаться в «Яблоке». «По факту создание или участие в либеральных оппозиционных партиях в России запрещено всем, кроме "Яблока", поэтому нужно бороться за него», — пишет Кац.

Внутрипартийный конфликт продолжается с ноября 2019 года. Максим Кац и его сторонники до сих пор требовали перевыборов главы московского отделения. На минувшем голосовании Кац проиграл зампреду партии Сергею Иваненко.