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Игорь Скурлатов: окружение Путина настаивает, чтобы он в своем послании объявил об уходе

Политика
17:12, 03 апреля 2021

Игорь Скурлатов: окружение Путина настаивает, чтобы он в своем послании объявил об уходе
Global Look Press
Global Look Press

Еще совсем недавно можно было говорить о том, что в России нет ни одного другого политолога, который озвучивал бы настолько же радикальные прогнозы и инсайды, касающиеся положения дел в элитах и отдельно в окружении российского президента Владимира Путина, как профессор Соловей. Надо признать, Валерий Дмитриевич с его завуалированными, а порой и откровенно прямыми намеками на скорый уход Владимира Владимировича с поста президента по «независящим от него обстоятельствам» довольно долго удерживал топ в любых околополитических чартах.

Правда, с течением времени эффект от его прогнозов немного снизился, тем более что многие из них не получили подтверждения на практике или были отложены автором на неопределенный период. Как бы там ни было, но риторика доктора исторических наук в определенной степени настораживала, а потому многие его коллеги стали внимательней присматриваться к тому, что происходит в высоких кремлевских кабинетах. К примеру, даже к посланию Путина Федеральному собранию сегодня прикован такой интерес, каким оно не могло похвастать никогда в истории. И дело, судя по всему, не только в срыве сроков мероприятия или ожидании важных заявлений, о которых эксперты также неоднократно говорили.

Дело в инсайдах, озвученных российским писателем и политиком Игорем Скурлатовым, которое после приведенных ниже заявлений вполне можно ставить в один ряд с профессором Соловьем, тем более что вещи, о которых он говорит, несмотря на попытку смягчить эффект, выглядят тревожно, как минимум лично для российского президента.

Эксперт напомнил о недавних высказываниях лидера КПРФ Зюганова, отмечавшего, что в Кремле уже несколько раз переписывали текст долгожданного послания. Тогда Геннадий Андреевич даже предположил, что власти могут готовиться к чему-то очень серьезному, пусть и не мог сказать к чему именно. Но вопрос в той или иной степени после высказываний главного коммуниста страны повис в воздухе и требовал ответов. Дать хотя бы часть из них недавно и попытался Скурлатов.

«Кстати, о Путине и его послании. Геннадий Зюганов ранее обратил внимание на то, что послание в который раз переписывается, правда не стал уточнять, что именно в нем переписывают. Но я расскажу.

Часть окружения российского президента Владимира Путина настаивает на объявлении в рамках послания Федеральному собранию президентом о своей отставке. 

Разумеется, Путин не хочет такой развязки, поскольку справедливо опасается расправы над ним силами его же ближайших соратников, которые уже устали от санкций Запада. И не только от санкций, но и от несправедливого распределения ренты от продажи ресурсов, в том числе того, что идет потоком через порты Петербурга и Новороссийска. Отсюда и задержка с посланием, в котором, как вполне справедливо отмечается, будут и «социальные кости» для народа.

А вот о том, будет ли объявлен уход президента под столь благозвучным предлогом, пока непонятно. Источники подчеркивают, что речь в данном случае не идет ни о каких дворцовых переворотах. Просто ведется мирный или даже дружеский обмен мнениями о будущей главной персоне страны. Причем, никакой пустоты в этом смысле нет. Как раз, напротив. Но есть одиночество. Как и у любого человека, к которому подступает безжалостная старость», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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