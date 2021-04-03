"Российские элиты хотят убрать Путина из политики": Соловей сделал неожиданное заявление

Начало 2021 года ознаменовалось целой чередой тревожных сообщений по ситуации на востоке Украины, где уже седьмой год не утихает вооруженный конфликт между официальными властями и силами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. И если летом минувшего года внешние игроки сумели усадить стороны конфликта за стол переговоров для подписания соглашения о введении режима прекращения огня, то с первых месяцев года нового ситуация изменилась очень сильно.

Первые сигналы о напряженности обстановки в Донбассе появились от российских военкоров и представителей ЛДНР, которые едва ли не ежедневно рапортовали о том, что Киев активно стягивает к линии разграничения все больше военной техники и личного состава. Тогда же появились первые версии о том, что ВСУ могут планировать масштабную военную операцию в регионе при поддержке внешних сил. В частности, одним из возможных партнеров Украины в этой стратегии стали называть Турцию, добившуюся успеха с Азербайджаном в Карабахе во многом за счет повсеместного применения ее БПЛА, превратившихся в какой-то степени в имя нарицательное.

С марта разговоры про обострение в регионе обрели более реальные очертания и ряд косвенных подтверждений. Тем более, что в зоне конфликта участились обстрелы и случаи нарушения перемирия, о чем неоднократно рапортовали представители СММ ОБСЕ.

Однако пика напряженности ситуация достигла на минувшей неделе, когда сеть заполонили видеокадры, на которых показано, как Россия начала массированную переброску войск и техники в Крым и другие регионы, граничащие с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «перемещение войск по территории России – личное дело государства». Европейское командование НАТО в свою очередь привело свои силы на континенте в режим полной готовности, а Германия, Франция и Россия провели переговоры в рамках Нормандского формата, забыв почему-то пригласить на них Украину. С тех пор в СМИ заговорили о том, что Россия не просто играет мускулами у украинских границ, но еще и может готовить масштабную операцию, направленную на существенное расширение границ ДНР и ЛНР с продвижением вглубь территории Украины.

Оценить сложившуюся на востоке соседней страны в интервью Аркадию Янковскому взялся известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. В частности, в беседе с Янковским профессор Соловей отметил, что ситуация является настолько же угрожающей, насколько и непредсказуемой. Между тем, добавил он, в окружении российского президента Владимира Путина есть люди, которые всерьез уговаривают его начать военную операцию в Донбассе.

«Потенциальные последствия развязывания войны на Донбассе очень велики. Я знаю, что Россия сейчас пытается прощупать американскую реакцию, но практически никакой реакции на данный момент нет. Это, с одной стороны, стимулирует Кремль, а с другой стороны – это пугает, как и любая недосказанность, потому что есть риск колоссального западного давления. В Кремле ситуацию вокруг Донбасса рассматривают как часть игры, в которой США что-то недоговаривают. Они пытаются с ними договориться. Вместе с этим, успешная операция в Донбассе, как считают власти, может спровоцировать консолидацию общества, успешные выборы в Госдуму под патриотическими лозунгами, снова поднимутся разговоры о многоходовочках и гениальном стратеге Владимире Путине.