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02 апреля, пятница

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[14:52]"Его там медленно убивают": От Москальковой требуют помочь Алексею Навальному
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01 апреля, четверг

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"Российские элиты хотят убрать Путина из политики": Соловей сделал неожиданное заявление

Политика
14:09, 03 апреля 2021

"Российские элиты хотят убрать Путина из политики": Соловей сделал неожиданное заявление
Global Look Press
Global Look Press

Начало 2021 года ознаменовалось целой чередой тревожных сообщений по ситуации на востоке Украины, где уже седьмой год не утихает вооруженный конфликт между официальными властями и силами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. И если летом минувшего года внешние игроки сумели усадить стороны конфликта за стол переговоров для подписания соглашения о введении режима прекращения огня, то с первых месяцев года нового ситуация изменилась очень сильно.

Первые сигналы о напряженности обстановки в Донбассе появились от российских военкоров и представителей ЛДНР, которые едва ли не ежедневно рапортовали о том, что Киев активно стягивает к линии разграничения все больше военной техники и личного состава. Тогда же появились первые версии о том, что ВСУ могут планировать масштабную военную операцию в регионе при поддержке внешних сил. В частности, одним из возможных партнеров Украины в этой стратегии стали называть Турцию, добившуюся успеха с Азербайджаном в Карабахе во многом за счет повсеместного применения ее БПЛА, превратившихся в какой-то степени в имя нарицательное.

С марта разговоры про обострение в регионе обрели более реальные очертания и ряд косвенных подтверждений. Тем более, что в зоне конфликта участились обстрелы и случаи нарушения перемирия, о чем неоднократно рапортовали представители СММ ОБСЕ.

Однако пика напряженности ситуация достигла на минувшей неделе, когда сеть заполонили видеокадры, на которых показано, как Россия начала массированную переброску войск и техники в Крым и другие регионы, граничащие с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «перемещение войск по территории России – личное дело государства». Европейское командование НАТО в свою очередь привело свои силы на континенте в режим полной готовности, а Германия, Франция и Россия провели переговоры в рамках Нормандского формата, забыв почему-то пригласить на них Украину. С тех пор в СМИ заговорили о том, что Россия не просто играет мускулами у украинских границ, но еще и может готовить масштабную операцию, направленную на существенное расширение границ ДНР и ЛНР с продвижением вглубь территории Украины.

Оценить сложившуюся на востоке соседней страны в интервью Аркадию Янковскому взялся известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. В частности, в беседе с Янковским профессор Соловей отметил, что ситуация является настолько же угрожающей, насколько и непредсказуемой. Между тем, добавил он, в окружении российского президента Владимира Путина есть люди, которые всерьез уговаривают его начать военную операцию в Донбассе.

«Потенциальные последствия развязывания войны на Донбассе очень велики. Я знаю, что Россия сейчас пытается прощупать американскую реакцию, но практически никакой реакции на данный момент нет. Это, с одной стороны, стимулирует Кремль, а с другой стороны – это пугает, как и любая недосказанность, потому что есть риск колоссального западного давления. В Кремле ситуацию вокруг Донбасса рассматривают как часть игры, в которой США что-то недоговаривают. Они пытаются с ними договориться. Вместе с этим, успешная операция в Донбассе, как считают власти, может спровоцировать консолидацию общества, успешные выборы в Госдуму под патриотическими лозунгами, снова поднимутся разговоры о многоходовочках и гениальном стратеге Владимире Путине.

Однако риски очень велики – они гораздо выше тех рисков, которые были в 2014 году. Несмотря на них, российское руководство колеблется, разговаривая с США, но концентрация российских сил возле Украины говорит о том, что это – реальная угроза. Нужно помнить, что Владимир Путин очень непредсказуемый. Самое главное: в окружении президента есть люди, которые уговаривают его начать военную операцию на Донбассе. Тем самым, они хотят избавиться от него: убрать Путина из политической плоскости. Многие в Кремле считают, что Путин – токсичный для Запада актив, он изрядно всем надоел», – заявил Соловей.

Тема: Украина

Теги: #Путин #ДНР ЛНР #Валерий Соловей #США

Рубрика: Политика

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