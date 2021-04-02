"Подготовка к уходу Путина": эксперты оценили новую версию "трансфера"

Российский политолог Алексей Мухин накануне вывел новую формулу или даже теорию, в рамках которой описал свое видение параметров одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев – «трансфера» власти в России.

Причем, эксперт не стал примыкать к одному из двух крупнейших экспертных лагерей, взявших за основу версии с уходом Владимира Владимировича из власти через поиск преемника и его сохранением «у руля» вплоть до 2036 года. По словам Мухина, отныне речь идет о трансфере власти, объектом которого сам Владимир Путин не является – процесс, добавил специалист, происходит непосредственно вокруг российского президента.

Речь, по его утверждению, идет о трансформации окружения президента – его «омоложении», вместо того, чтобы «трансферить» непосредственно Путина, применить этот механизм было решено в отношении его окружения. Хотя и у президента в данном процессе есть конкретная роль. По словам политолога, Путин выступает в качестве его гаранта.

Ряд коллег с позицией Мухина согласились, однако, как пишут авторы Telegram-канала аналитического центра «Политген» под руководством политконсультанта Ярослава Игнатовского, в своей теории эксперт упустил из виду одну ключевую деталь. По утверждению специалистов, процесс омоложения окружения российского президента автоматически запустит и подготовку к уходу самого Путина.

«С одной стороны, процесс трансформации Системы через ее омоложение неизбежен, да и в российском обществе в течение определенного времени действительно прослеживается соответствующий запрос. И в данном смысле Мухин верно отмечает, что на волне подобных изменений, президент Владимир Путин остается символом и гарантом стабильности, поскольку обладает достаточной мудростью и политической зрелостью, которые важны для публичной политики.

Но с другой стороны, омоложение окружения главы государства автоматически запускает процесс подготовки к уходу Путина, что вызовет брожение элит. Большая часть цепочек отношений на всех уровнях будет перестраиваться, что неизбежно отразиться на самой Системе и спровоцирует турбулентность внутри нее», – пишут авторы канала.