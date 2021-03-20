"В ЕС считают, что Путин скоро уйдет": Соловей сделал громкое заявление

Вторая половина этой недели ознаменовалась небывалым по накалу, интриге и информационному эффекту скандалом, начавшимся после слов американского президента Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Разумеется, такие высказывания главы Белого дома произвели соответствующий эффект не только в России, где его слова сочли оскорбительными для страны и ее граждан, но и на родине, где мнения разделились на осторожно одобрительные и негативные.

И на фоне активного обсуждения заявлений Байдена и ответа Путина на них, прогнозов относительно дальнейшего обострения в отношениях между двумя странами, многочисленных высказываний российских и американских политиков, как-то затерялась позиция остального мира. А она, между прочим, может оказаться весьма красноречивой. И особенно это касается стран Европейского Союза, за лояльность которых уже не первый год откровенно соперничают Вашингтон и Москва.

И в этом смысле, как отметил известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей в эфире радиостанции «Эхо Москвы», есть сразу несколько ключевых моментов. К примеру, эксперт обращает внимание на то, что Старый свет в целом высказался по этой теме относительно сдержанно, стараясь слишком сильно не раздражать Москву. В то же время, добавляет профессор Соловей, на самом деле в Европе ожидают, что Путин скоро уйдет, а потому считают российскую власть на данном этапе времени непредсказуемой, предпочитая занимать выжидающую позицию. Впрочем, оценивая ситуацию, Валерий Дмитриевич, кажется, снова решил поговорить о скорой смене власти в России.

«Европейский союз в заочном словесном противостоянии Путина и Байдена высказался таким образом, чтобы показать солидарность с США, но в то же время не сильно ругаться с Россией. В отношении нынешнего российского руководства у них нет никаких иллюзий, они понимают, с кем и чем имеют дело, но их позиция такова: "не буди лихо, пока оно тихо". Они предпочитают ждать. В ЕС полагают, что Путин скоро уйдет. Сделает он это сам, причем гораздо раньше 2023-2024 года. Именно поэтому они стараются не провоцировать непредсказуемого нынешнего президента России и предпочитают ждать. В то же время, если США начнут давить на Россию, то европейцы будут вынуждены их поддержать», – отметил Валерий Соловей.