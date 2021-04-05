"Находится в особом политическом состоянии": Гудков заявил, что Путин "утратил самостоятельность"

В последние недели обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе накалилась до предела. Хотя к этому пиковому показателю она уверенно продвигалась едва ли не с начала года. Уже в феврале-марте появились первые тревожные сообщения от ряда СМИ и российских военкоров о том, что Киев активно перебрасывает к линии разграничения в Донбассе все больше танков, бронетехники, артиллерийских установок и личного состава. Представители самопровозглашенных республик в этом смысле были самыми активными, заявляя о том, что Украина и вовсе готовит масштабную военную операцию с наступлением на их позиции.
С началом весны ситуация обострилась еще больше, и количество обстрелов с обеих сторон возросло в разы. В отдельные дни представители ОБСЕ фиксировали десятки и даже сотни фактов нарушения режима прекращения огня. А позднее свой шаг сделала Москва, начав активно и в какой-то степени даже демонстративно двигать к украинской границе крупную группировку войск. Главком ВСУ Хомчак во время выступления в Раде несколько дней тому назад заявлял, что Россия сосредоточила у границ не менее 25 батальонно-тактических групп, назвав эту тенденцию угрожающей.
Забеспокоился и Запад. Главы МО и МИД Украины даже провели экстренные совещания со своими коллегами из США, а европейское командование НАТО повысило уровень готовности своих сил на континенте. Не отстает и пресса.
«Путин играет мускулами», «Путин выставил козырь в переговорах по Украине», «Путин готов защитить Донбасс», – эти и другие заголовки использовали украинские, западные и даже некоторые российские СМИ, описывая происходящее в последние дни вокруг конфликта на востоке Украины. Но если прислушаться к мнению, которое озвучивает отставной полковник ФСБ, политик Геннадий Гудков, подобная трактовка может быть не совсем верной.
В интервью Марку Фейгину Гудков в очередной раз заявил, что ключевые внешнеполитические и стратегические решения в Кремле в последнее время принимаются не лично Путиным, а силовиками, которым российский лидер давно передал фактическую власть в стране.
«Будет ли Путин принимать какие-либо решения по Донбассу? Во-первых, я уверен, что Путин давно находится в своем особом политическом состоянии, он давно, как мне кажется, передал власть силовикам и находится под их полным влиянием. Все, что сейчас происходит, в том числе и вокруг Донбасса, не то, чтобы против воли Путина, просто там не до конца понимают возможных последствий происходящего. Полагаю, центр принятия решений возглавляет Путин, но под огромным влиянием силовой группы, которая пытается корректировать его вердикты. Путин настолько утратил самостоятельность принятия решений, что сейчас является больше фасадом, нежели ядром управляющей политической группы», – заявил Геннадий Гудков.