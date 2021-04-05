"Находится в особом политическом состоянии": Гудков заявил, что Путин "утратил самостоятельность"

В последние недели обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе накалилась до предела. Хотя к этому пиковому показателю она уверенно продвигалась едва ли не с начала года. Уже в феврале-марте появились первые тревожные сообщения от ряда СМИ и российских военкоров о том, что Киев активно перебрасывает к линии разграничения в Донбассе все больше танков, бронетехники, артиллерийских установок и личного состава. Представители самопровозглашенных республик в этом смысле были самыми активными, заявляя о том, что Украина и вовсе готовит масштабную военную операцию с наступлением на их позиции.

С началом весны ситуация обострилась еще больше, и количество обстрелов с обеих сторон возросло в разы. В отдельные дни представители ОБСЕ фиксировали десятки и даже сотни фактов нарушения режима прекращения огня. А позднее свой шаг сделала Москва, начав активно и в какой-то степени даже демонстративно двигать к украинской границе крупную группировку войск. Главком ВСУ Хомчак во время выступления в Раде несколько дней тому назад заявлял, что Россия сосредоточила у границ не менее 25 батальонно-тактических групп, назвав эту тенденцию угрожающей.

Забеспокоился и Запад. Главы МО и МИД Украины даже провели экстренные совещания со своими коллегами из США, а европейское командование НАТО повысило уровень готовности своих сил на континенте. Не отстает и пресса.

«Путин играет мускулами», «Путин выставил козырь в переговорах по Украине», «Путин готов защитить Донбасс», – эти и другие заголовки использовали украинские, западные и даже некоторые российские СМИ, описывая происходящее в последние дни вокруг конфликта на востоке Украины. Но если прислушаться к мнению, которое озвучивает отставной полковник ФСБ, политик Геннадий Гудков, подобная трактовка может быть не совсем верной.

В интервью Марку Фейгину Гудков в очередной раз заявил, что ключевые внешнеполитические и стратегические решения в Кремле в последнее время принимаются не лично Путиным, а силовиками, которым российский лидер давно передал фактическую власть в стране.