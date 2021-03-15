"Страной никто не управляет": эксперт заявил о развале структуры власти в России

Форум независимых муниципальных депутатов в минувшую субботу был омрачен жесткими действиями силовиков и массовым задержанием его участников. С тех пор в экспертной и политической среде продолжается обсуждение произошедшего. Неоднозначные оценки вызывает тот факт, что изначально сообщалось о том, что полиции удалось пресечь деятельность нежелательной организации, именно это и было названо причиной остановки мероприятия и задержания его участников. Однако уже на следующий день форум продолжился, что накладывает на озвученные ранее силовиками тезисы довольно странный отпечаток.

К примеру, как считает известный российский социолог и публицист Борис Кагарлицкий, произошедшее в минувшие выходные может свидетельствовать об одном тревожном для России обстоятельстве. По мнению специалиста, страной на данный момент вообще никто не управляет, что грозит ей большими проблемами и развалом действующей структуры государственного управления.

«Через два дня после того, как власти разогнали форум независимых мундепов и устроили массовые задержания его участников, история полностью так и не завершена. С одной стороны, власти решили проявить не просто бессмысленную агрессию, но еще и абсурдную непоследовательность. Разогнанный полицией форум уже на следующий день удалось продолжить без каких-либо проблем. С другой стороны, спровоцированный этими действиями скандал позволил выявить определенные разногласия в правящих кругах.

Столичный мэр Сергей Собянин пытается доказать, что он к этому разгону никакого отношения не имел. А силовики тем временем сохраняют угрюмое молчание. Поскольку в силовых ведомствах тоже наблюдается определенная неоднородность, ведь они состоят из различных структур, инстанций, управлений и служб (которых, к слову, наплодилось такое количество, что их координация превращается в серьезную проблему), то появляется вполне резонный вопрос – какие именно из силовиков, кто конкретно из начальства отдал соответствующий приказ? Но они молчат, поэтому ответа не будет.

Впрочем, ответ здесь напрашивается сам собой. Причем речь не столько о злополучном приказе, сколько о более важном вопросе – кто вообще управляет Россией. И ответ на этот вопрос совсем не тот, который принято давать. Никто не управляет.

Тезис о том, что власть захватили силовики, верен только условно, поскольку, во-первых, как было сказано, их структуры на данный момент очень неоднородны. Кроме того, у них нет технических возможностей контролировать принятие всех решений в экономической, социальной или политической сфере. Военная хунта устанавливает на ключевые посты в "гражданские" ведомства своих генералов. Но наши силовики только дезорганизуют своими хаотичными и бестолковыми действиями работу государственного аппарату, по факту ничем не управляя.

Что же касается Путина, то он, очевидно, включается в игру только эпизодами. Пресловутое послание президента Федеральному собранию, которое должно было прозвучать еще в декабре, так и не сумели организовать до середины марта, более того, до сих пор не понятно, когда это произойдет. Губернаторы вообще не имеют самостоятельности. Мэр Москвы Собянин не может контролировать порядок в своей вотчине. Силовики вообще не могут контролировать даже себя.

Разумеется, нападение на депутатов 13 марта можно было бы трактовать как попытку запугать общественность. Но очевидная неэффективность и бестолковая суетливость вместе с отсутствием четкого понимания последствий этих действий свидетельствует о том, что перед нами действия людей, которые сами испытывают смертельный страх и, поддавшись панике, совершают совершенно бессмысленные и вредные для самих себя действия.

Чего именно они боятся? Народного возмущения и общественного гнева? Не исключено. Но народ на данный момент зловеще безмолвствует, лишь иногда и исподтишка показывая начальству фигу в кармане. Скорее всего, они боятся друг друга, опасаются непредсказуемости собственного будущего, сильно напуганы из-за того, что четко понимают – под воздействием текущего кризиса структура государственного управления разваливается прямо на глазах», – пишет Кагарлицкий.