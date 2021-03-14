Мундепов заметили в США, вакцинация в ЕС, спутники Маска. Главное к 14 марта

Организаторы форума «Муниципальная Россия» отменили второй день съезда из-за массовых задержаний политиков. «Официальной части не будет, но мы не унываем. Планируются только личные встречи», — приводит The Insider со ссылкой на одного из координаторов мероприятия.

Как пишет «Эхо Москвы», все задержанные в первый день депутаты, порядка 200 человек, в итоге были отпущены из отделений полиции после составления протоколов о связях с «нежелательной организацией» — речь идет об «Открытой России», которая, по заверениям организаторов, не имела к мероприятию никакого отношения.

Задержание депутатов в Москве осудил госсекретарь США Энтони Блинкен: «Сегодня российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина, — пишет политик в своем Twitter. — Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов».

Силовой разгон новых протестов против военной хунты в Мьянме привели к гибели не менее восьми демонстрантов. Как пишет «Би-би-си», убийства произошли в разных городах, в Мандалае полиция открыла огонь по сидячей демонстрации, что вынудило протестующих убежать — там погибли трое.

«Полицейские в основном были там не для того, чтобы разогнать протест, не для подавления протеста, они были там, чтобы убивать. И они убили трех человек, застрелили монаха» — делится один из очевидцев событий со стороны протестующих.

Мэр Лондона Садик Хан и глава британского МВД Прити Пател осудили действия полиции во время протестов против насилия, вызванных убийством 33-летней Сары Эверард. Пател написала, что кадры «вызывают огорчение» и потребовала полицию отчитаться, а Хан счел реакцию правоохранителей «недопустимой»: «Из кадров, которые я видел, ясно, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны».

Как пишет Sunday Times в Лондоне полиция также начала расследование в отношении супруги сирийского лидера Башара Асада Асмы Асад. Её подозревают в подстрекательстве к террору и репрессиям против оппозиции, а также в содействии терроризму на протяжении 10 лет гражданской войны в Сирии. Кроме суда ей может грозить лишение британского гражданства.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус выразил обеспокоенность развитием коронавируса в Бразилии. Страна занимает второе место по числу погибших, динамика смертности продолжает увеличиваться, при этом президент Жаир Болсонару продолжает отрицать серьезность ситуации: «Бразилии необходимы социальные меры серьёзного характера. Власти должны чётко информировать о ситуации в стране и о том, какие действия следует предпринять, какие конкретно меры усилить. Процесс должен охватывать всю систему здравоохранения при полном вовлечении в него населения», — приводит Euronews слова главы ВОЗ. Напомним, что Бразилия закупает вакцину «Спутник V», а также препараты AstraZeneca и Sinovac.

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признался Tagesspiegel, что заказы вакцины в ЕС и в отдельных его странах были совершены с ошибками. При этом он настаивает, что закупка через Евросоюз вместо отдельных заказов от государств была правильным решением. Итоги он предложил подводить уже после окончания пандемии.

Немецкая компания BioNTech, разработавшая вакцину совместно с американской Pfizer, создала альянс из 13 фармкомпаний, пишет The Wall Street Journal. Они поставили перед собой задачу к концу года произвести два миллиарда доз вакцины для Европы.

Компания SpaceX Илона Маска продолжает постепенный вывод на орбиту интернет-спутников Starlink. Как пишет «Интерфакс», сегодня с помощью Falcon 9 будет осуществлен 22-й их запуск. Таким образом к уже имеющимся 1263 мини-спутникам добавятся ещё 60. Всего планируется создать сеть из 12, а затем из 30 тысяч спутников, раздающих интернет.