"Власть стреляет себе в ногу": Бунтман прокомментировал массовые задержания в Москве

Проходящий в столице форум независимых депутатов под названием «Муниципальная Россия» заинтересовал полицию. Более того, силовики пришли на мероприятие, организатором которого выступил проект «Открытая Россия». В зал вошли правоохранители и потребовали остановить мероприятие, мотивировав свои требования тем, что его организатором является «нежелательная организация».

Позднее стало известно, что силовики задержали директора «Открытой России» (признана Минюстом России нежелательной организацией) и координатора проекта-организатора Андрея Пивоварова. Там же были задержаны координатор Татьяна Усманова, журналист Владимир Кара-Мурза, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Илья Яшин, депутат Заксобрания Максим Резник и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В целом сообщается о задержании всех участников форума. Причем крупные федеральные СМИ сообщают, что полиция в Москве «пресекла деятельность нежелательной организации». Многие участники событий также подтверждают эти данные. К примеру, журналист Тимур Олевский на своей страничке в сети микроблогов Twitter написал буквально следующее: «А теперь мы все, кто является участником форума муниципальных депутатов, открывать который я помогал как модератор, едем в полицию. Вообще все – весь зал».

Одним из первых на эти известия отреагировал заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман, подчеркнувший нелогичность действий властей.

«Российские власти фактически занимаются тем, что пилят сук, на котором сидят. Им кажется, что они сейчас сидят на нефтегазовом суке, на суке силовиков, но на самом деле они сидят на народной воле, как бы тихо этот народ себя не вел. Вместо того, чтобы присмотреться и приглядеться.

Совершенно безобразная акция задержания. Это как очередной выстрел в ногу от имени власти. Они думают, что выстрел из духовушки и скоро заживет, вот только если постоянно так стрелять себе в ногу, то нога однажды просто отпадет», – отметил Бунтман.