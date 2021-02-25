Силовая "башня Кремля": политолог раскрыл причины установки памятника Дзержинскому на Лубянке

В последние дни в российских СМИ и социальных сетях активно обсуждают возможную установку на Лубянке памятника Дзержинскому. Примечательно, что сам вопрос о том, чей именно монумент появится перед зданием ФСБ, окончательно не решен, было даже организовано соответствующее голосование, однако в последнее время все вокруг говорят лишь о двух конкретных «кандидатурах» – Феликсе Дзержинском и Александре Невском.

Между тем у экспертов к подобной инициативе логично возникло немало вопросов. И дело не столько в неоднозначном отношении к личности Феликса Эдмундовича, сколько в возможной подоплеке, на основе которой могли возникнуть такие инициативы.

К примеру, политолог Георгий Сатаров в интервью Youtube-каналу «И Грянул Грэм» отметил, что идея об установке соответствующего монумента на Лубянке исходит от силовой «башни Кремля», представители которой пытаются вернуть этот «символ» на его почетное место. В то же время эксперт отмечает, что символизм в данном случае вполне может оказаться весьма противоречивым.

«Причина мне видится в том, что силовая фракция, силовая "башня Кремля" начала себя чувствовать достаточно уверенно, и свою уверенность они хотят символически подкрепить старой мечтой – вернуть символ ведомства на его почетное место. Другая причина заключается в том, что "андроповские" времена были временами очень серьезного могущества ведомства и еще остались сотрудники, кто помнит те времена, помнит те ощущения гордости – они хотят все это восстановить несмотря на то, что ведомство сейчас абсолютно развращено. Памятник Дзержинскому символизирует собой времена, когда в структуре работали неподкупные и честолюбивые люди – сейчас его хотят установить в противовес той коррумпированности, которая поглотила спецслужбы», – заявил Георгий Сатаров.