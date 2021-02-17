"Вегетарианский период истории": на Лубянку предложили вернуть фонтан 1835 года

В российских культурных кругах продолжается дискуссия по поводу возможности возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь.

По мнению официального представителя Федерации еврейских общин России Боруха Горина, монументу в центре столицы не место, и есть лишь два варианта, как можно изменить облик площади. «Один – это мемориал жертвам репрессий. Но ввиду того, что я боюсь очень современных памятников (они, как правило, уродуют город), я бы предпочел, чтобы там восстановили фонтан, который на Лубянской площади спокойно стоял целый век – с 1835 года», – цитирует Горина «Интерфакс».

Представитель Федерации еврейских общин отметил, что возвращение памятника станет оправданием деятельности, которая «стоила жизни миллионам невинных», а это, по его словам, было бы «возмутительным и неправильным».

Горин высказал уверенность в том, что чертежи Никольского фонтана, выполненные итальянским скульптором Джованни Витали, вполне можно использовать, а «появление этого мирного артефакта из прошлого стало бы возвращением к более-менее вегетарианскому периоду истории нашей страны, что было бы очень полезно».

Никольский фонтан в настоящий момент находится в Нескучном саду, у бывшего Александринского дворца, где сейчас располагается президиум РАН.

Дискуссия развернулась после того, как ряд писателей и общественных деятелей, в частности, Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева предложили вернуть памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, где он простоял с 1958 по 1991 годы.