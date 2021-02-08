Прилепин, Гоблин и Проханов просят вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Ряд российских культурных деятелей подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Как сообщает «Коммерсантъ», адресованное правительству и мэрии Москвы обращение подписали, в частности, Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков (Гоблин) и Леся Рябцева.

Авторы письма отмечают, что легендарная скульптура Евгения Вучетича «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы» и своего рода «визитной карточкой» центра города. «Как реальный исторический политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до сих пор, по крайней мере, для части нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что называется, спорной фигурой. Но, так уж случилось, что памятник ему работы Вучетича и Захарова, как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений, абсолютно бесспорен», – указывается в обращении.

По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, решение о возращении монумента следует принимать с учетом мнения жителей столицы. «Мнение может меняться, на моем веку таких было очень много желаний и предложений, чаще всего они возникают в преддверии выборов в различные структуры государственной власти. Обращения я не видел, но могу сказать, что к любому обращению, как в думе, так и в правительстве относятся очень серьезно», – приводит «РИА Новости» слова Герасимова.