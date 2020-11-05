Акционист на Лубянке предстал в образе Иисуса, поджигаемого сотрудниками ФСБ

В Москве около главного здания ФСБ на Лубянке акционист Павел Крисевич предстал в образе распятого на кресте Иисуса Христа, пишет Znak.com.

Активист был обложен имитацией томов уголовных дел. Фотограф Георгий Марков пояснил «МБХ медиа», что крест и «уголовные дела» были облиты веществом, которое горит при 40 градусах, но не наносит вреда человеку.

Новые тома «уголовных дел» при этом в импровизированный костер подбрасывали люди в плащах с надписями «ФСБ». Активиста и его помощников сразу окружили сотрудники ФСО.

Ранее активист прославился своим перформансом по «перерезанию горла» манекену у здания суда во время слушания дела «Нового величия», а в августе «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Петербурге в поддержку политзаключенных России и Беларуси.

Последняя его акция тоже посвящена преследуемым политическим активистам. В итоге Крисевич был задержан сотрудниками полиции.