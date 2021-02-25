Дмитрий Быков: Восставший Феликс против нового самодержавия

Писатель и публицист Дмитрий Быков – о том, почему возвращение памятника Дзержинскому будет для нынешней власти самоубийством.

Дискуссия о памятнике Дзержинскому, хоть и выглядит навязанной, может быть развернута в интересную сторону.

Дмитрий Быков // Фото: Facebook

Дзержинский – противник самодержавия, упорный борец с режимом, заключенный с тремя дерзкими побегами. Александр Невский – предтеча самодержавия. По-моему, выбор очевиден.

Интересно сейчас не то, что на Лубянку собираются вернуть памятник одному из самых упорных и кровавых борцов за советскую власть. Три четверти своей 48-летней жизни польский дворянин Дзержинский был яростным противником российской монархии. Некоторые считают его еще и русофобом, но он был последовательным марксистом и, следовательно, интернационалистом, что сегодня тоже смотрится вызовом.

Я сейчас не оцениваю Дзержинского, не высказываюсь о своем к нему отношении – я говорю лишь о том, что новое российское самодержавие стреляет себе в ногу, устанавливая на центральной площади памятник одному из самых яростных ниспровергателей этого самого самодержавия. Думаю, снос памятника Дзержинскому в 1991 году был поступком вполне в его духе. И если сегодня поставят памятник Сталину – а к этому явно идет, – это тоже будет, напомню, памятник революционеру. Противником самодержавия он, разумеется, не был уже и в 1907 году (см. статью «Самодержавие кадетов или самодержавие народа?»), но с монархией сражался 25 лет из своих 74, был опытным подпольщиком и мастером так называемых эксов (экспроприаций, а попросту говоря, грабежей).

Так что если уж искать во всем символический подтекст, акция по установке памятника Дзержинскому будет прямо самоубийственна. Дзержинский до 1917 года – отважный и последовательный борец против полицейского государства. Кстати, умер он от нервного срыва и сердечного приступа сразу после собственного доклада на пленуме ЦК, посвященного экономике. Так что при Сталине ему была прямая дорога сначала в оппозицию, а потом на ту самую Лубянку – никакие заслуги не помогли бы, никакое соглашательство не спасло.

Правильно они все делают. Словно ангелы небесные диктуют им самые гротескные, заведомо провальные, подрывающие их собственную систему мероприятия. Те же ангелы подсказали им забрать под свою Чеку страховое общество «Россия»: как шутили остряки, заменили Госстрах на Госужас. А на постаменте непременно надо выбить золотые слова Дзержинского, которые очень бы невредно помнить сегодняшним обитателям Лубянки: «Отдохнем, товарищи, в тюрьме».

Обязательно отдохнете, Феликс знал, что говорил.

Нужно ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку? (на вопрос отвечают Станислав Садальский, Дмитрий Потапенко, Андрей Бильжо и Салават Щербаков)

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2021 под заголовком «Восставший Феликс».