Изгнанных с форума депутатов продолжили преследовать, но уже в кафе

После массовой облавы на представителей единой системы публичной власти России со стороны правоохранительных органов, в результате который было задержано около 200 делегатов форума «Муниципальная Россия», второй день мероприятия организаторы отменили, однако некоторые гости москвы все же решили продолжить общение в неформальной обстановке.

Например питерский депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин с коллегами пошли в кафе, однако даже там им не дали спокойной поговорить. В своем твиттере он выложил кадры, на которых неизвестные девушки снимают их на телефоны и настойчиво пытаются доказать им, что этим обедом они нарушают закон, «под прикрытием дружеской встречи организуя выездное мероприятие, выездной форум».

Как пишет «Фонтанка», они представились журналистками, но не только не предъявили никаких документов, но даже не сказали, какое издание представляют. Кроме того, они почему-то решили, что депутаты обсуждают «Открытую Россию», деятельность которой они считают «запрещенной на территории РФ».

Впрочем, это не помешает дальнейшей коммуникации оппозиционным депутатам из разных регионов. Как рассказала «Открытым медиа» юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, если сегодня они решили разбиться на группы «по интересам» и общаться децентрализовано, то в дальнейшем дискуссии продолжаться в онлайн-формате: «Завтра мы переговорим со спикерами и определимся с расписанием», — уточнила она.

«Правозащита Открытки» намерена помогать депутатам отстаивать свои права в суде и доказывать нарушение их прав при задержании. О том, что права ряда депутатов были нарушены, сообщали в ОНК. Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин жалуется, что задержанных держали в разы дольше, чем это разрешено законом.

Адвокат и депутат Мосгордумы от КПРФ рассказал, что сотрудники правоохранительных органов, доставившие задержанных в ОМВД «Метрогородок» не составили протоколов доставления и задержания: «Как будто депутаты сами десятками приходили в отделы полиции и по 3 часа сидели для удовольствия! Процессуальные нарушения в каждом шаге», — посетовал региональный политик.