"Не злите томичей": Задержанных в Москве депутатов поддержали одиночным пикетом

Возле здания городской администрации Томска прошел одиночны пикет в поддержку задержанных в Москве депутатов местного городского парламента Ксении Фадеевой и Андрея Фатеева, избранных от штаба Алексея Навального.

«Государство, мы начинаем уставать от твоих тупорылых выходок, руки прочь от наших народных депутатов, — написано на плакате, который держала вышедшая женщина. — Не зли томичей».

Фотографию публикует Telegram-канал Tomskpolit, позднее её также на своей странице в Twitter выложила депутат Фадеева, сопроводив словами благодарности: «В Томске сегодня прошёл одиночный пикет в поддержку независимых депутатов. Спасибо!»

В Томске сегодня прошёл одиночный пикет в поддержку независимых депутатов ✊спасибо! pic.twitter.com/c8gl1ZZkwp — Ксения Фадеева (@ksushaaatom) March 14, 2021

Накануне Фадеева и Фатеев были задержаны, вместе с остальными делегатами форума «Муниципальная Россия», который проводили в столице «Объединенные демократы». Фадеева была одним из тех, кого доставили в ОВД «Новокосино». По данным ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова, там было зафиксировано нарушение прав депутатов со стороны полиции. Правозащитник рассказал ТАСС, что сотрудники отказывались принять воду и еду в качестве передачи: «Граждан, находящихся в отделе, не обеспечили положенным количеством питания. Двоих находившихся в отделе семь часов с момента задержания не покормили, одного за два дня кормили один раз, хотя, судя по книге выдачи индивидуальных рационов питания, еда предлагалась своевременно»

В ходе полицейской операции на форуме муниципальных депутатов были задержаны около 200 представителей единой системы публичной власти России. Их подозревают в административном правонарушении законодательства о «нежелательных организациях». РБК сообщает, что операцию по их задержанию курировала ФСБ, целью спецслужбистской спецоперации было организовать «устрашающую акцию перед думской кампанией».