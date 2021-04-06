Мистическое совпадение? СМИ заметили любопытный факт в дате послания Путина

Послание российского президента Федеральному собранию давно обрело особенный смысл, несмотря на заурядный программный характер этого мероприятия. О причинах столь резкого разворота известно давно и сказано уже немало. Поэтому в лишний раз напоминать о внешнеполитической и внутриполитической напряженности, трансфере, кризисе, предстоящих выборах и прочем нет особого смысла.

Куда интересней выглядит наблюдение российских журналистов, которое касается в большей степени давних слухов о том, что Владимир Владимирович в той или иной степени интересуется оккультизмом. Разумеется, подобные суждения больше напоминают дискуссию между конспирологами, но совпадения выглядят действительно интересно. Об этом пишут авторы Telegram-канала «Закулисный шептун».

«Прикладная нумерология по-Кремлевски», – пишут авторы канала. А далее приводят действительно занимательный факт, на который мало кто обратил внимание. Так, отмечается, что послание российского президента Владимира Путина в этот раз состоится 21-го апреля, в 21-м году 21-го века, да еще и на 21-году правления самого Путина.

Это обстоятельство, убеждены они, можно считать очередным косвенным свидетельством в пользу ранее озвученных версий о том, что глава российского государства увлекается оккультными ритуалами.

«Погруженность российского президента в оккультные и языческие ритуалы уже превратилась в полноценную часть российской политики. Например, президентские выборы в 2018 году прошли 18 марта на 18-м году правления Путина. Совпадение?» – иронично подмечают они.

При этом мистическая картина в посте дополнена отсылками к прошлому посланию президента России Федеральному собранию. Тогда, напоминают авторы, глава российского государства стоял в белом круге, похожем на тот, который защищал Хому Брута от «нечистой» силы в фильме «Вий».