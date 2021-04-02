Преемник Путина может все поменять: политолог рассказал о нюансе "трансфера власти"

Российские эксперты, похоже, уже сломали головы, пытаясь спрогнозировать политическое будущее действующего президента Владимира Путина. Осложняет «мыслительный» процесс хотя бы тот факт, что федеральный центр и вся система власти в целом периодически подбрасывают новый «материал» для размышлений, который нередко противоречит появлявшемуся ранее.

Чего стоит только бесконечная чехарда с нашумевшим «обнулением» президентских сроков Владимира Владимировича, принятым в рамках голосования по поправкам к Конституции страны и утвержденным впоследствии соответствующим решением Госдумы.

Казалось бы, одна только эта инициатива могла бы установить точный ориентир на планы Путина сохранить за собой власть в стране после 2024 года, когда истекали сроки его президентских полномочий согласно прежней редакции Основного закона.

Однако появившиеся впоследствии схемы с Госсоветом, слухи о преемниках и законопроект о дополнительных гарантиях бывшим президентам России, который многие сочли подготовкой почвы перед уходом главы государства, снова спутали все карты.

В общем и целом сегодня можно сказать лишь одно: ситуация с трансфером власти в России настолько же неоднозначна и сложно поддается прогнозированию, насколько и любые ключевые политические действия российского президента, который, как известно, умеет и любит удивлять. А если экстраполировать все это еще и на затеянную ранее Кремлем перестановку властных полномочий между различными институтами, то голова и вовсе может пойти кругом.

Между тем, как рассказал политолог Дмитрий Травин в интервью Аркадию Янковскому, события последних месяцев позволяют прийти к выводу о том, что после 2024 года Владимир Владимирович никуда уходить не собирается и планирует сохранить за собой власть, равно как и всю действующую систему. Однако эксперт при этом указывает на «один нюанс», который нередко ускользает из поля зрения его коллег.

Дмитрий Травин // Фото: Facebook

– Российская система пока устойчива и может просуществовать еще достаточно долго, – прогнозирует Травин. – События последних месяцев это подтверждают.

Сейчас становится понятно, что система будет продолжаться и после 2024 года, потому что Владимир Путин провел «обнуление» и, по моим ощущениям, собирается оставаться на очередной срок.

Как будет дальше, например, после 2036 года, я предсказывать не берусь, потому что сделать этого не сможет ни один серьезный аналитик. Пока мы просто говорим, что система, к сожалению, достаточно устойчива. Я уверен, что Путин останется после 2024 года, а с ним останется и вся его система.

Впрочем, есть один нюанс: если в какой-то момент вместо Путина появится новый человек, то система может начать трансформацию. Такие автократии, как у Путина, очень тяжело передаются по наследству – вероятность передачи власти и сохранения всего в том же виде крайне невелика.

На это есть две причины: во-первых, такая передача всегда сопровождается борьбой за власть, во-вторых, преемник зачастую принадлежит к новому поколению, и существует вероятность, что он может все поменять.