Неприкосновенность президента расширят: она усилится и её будет сложнее лишить

В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности президентов России. Согласно документу, действующего и бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности не только за преступления, которые он совершил в ходе своего президентства, как это прописано сейчас, но также до и после срока. Причем значительно сложнее станет эту неприкосновенность преодолеть.

По новым правилам, чтобы снять с президента или экс-президента неприкосновенность, обвинения в тяжком преступлении против него должна выдвинуть Госдума по инициативе не менее чем трети депутатов на основании решения специальной думской комиссии. Поддержать это должны за три месяца две трети всех членов Совета Федерации. При этом Верховный и Конституционный суды должны подтвердить законность выдвинутых обвинений.

«В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального собрания Российской Федерации вправе участвовать президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в отношении которого выдвинуто обвинение», – приводит ТАСС выдержку из законопроекта.

Пока с экс-президента не будет снята неприкосновенность, его нельзя будет задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть.

При этом из закона пропадет указание на время совершенных преступлений: если сейчас это касается только деяний, совершенных во время нахождения у власти, то по новой инициативе иммунитет будет распространяться на правонарушения, совершенные и до, и после президентства. «Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», — пояснил один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас РИА Новости.