Путин и Дюмин: Белковский о сакральном смысле спасения президента от медведя

К главе Тульской области Алексею Дюмину российские политические обозреватели и эксперты относятся с особым вниманием. Ведь он не просто входит в число молодых губернаторов, которые, как считают политологи, имеют высокие шансы на то, чтобы однажды примерить на себя роль преемника российского президента Владимира Путина, но еще и заметно выделяется из общей массы.

Да и «пресса» у Дюмина в последнее время только положительная. И пусть этот термин все привыкли применять именно к спортсменам, ситуация в российской политике как раз и напоминает гонку или марафон, а потому «пресса» Дюмина – вполне важный показатель его прогресса и роста в действующей системе. К слову, сам Алексей Геннадьевич в марте этого года занял лишь 86-е место в рейтинге 100 ведущих политиков страны, но говорят о нем порой не реже, чем об участниках ТОП-20. Наконец, ряд экспертов неоднократно высказывались о том, что глава Тульской области на особом счету у Владимира Путина, и дело не только в его профессиональных качествах. Не до конца были понятны причины такого отношения.

Однако российский политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» попытался пролить свет на то, почему тульский губернатор пользуется особенным расположением главы государства, и напомнил историю о том, как Дюмин Путина от медведя спас.

«Вероятнее всего, списки от "Единой России" на выборах возглавят не все губернаторы. В первую очередь, это не коснется фаворитов Путина, особое место среди которых занимает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Возможно, это связано с тем, что он может получить крупную федеральную должность: господин Дюмин может возглавить ФСО.

Вообще, Алексей Дюмин – весьма близкий Владимиру Путину человек. Как мы помним, во время пребывания Путина в одной из своих резиденций нынешний губернатор Тульской области однажды спас президента от медведя в прямом смысле этого слова. Произошло это на Дальнем Востоке, и эта история абсолютно публична. Причем это имеет большое архетипическое, политико-мифологическое значение, потому что медведь – символ русского народа.

Самое примечательное, что спасение от медведя было достигнуто не путем его ликвидации, для чего были все соответствующие инструменты – Дюмин уговорил медведя отойти от дома, где находился Владимир Путин. Дюмин проявил себя как мастер сакральной коммуникации с тотемным животным. Согласитесь, это очень важное умение, как на гражданских, так и на военизированных постах», – поделился Белковский.