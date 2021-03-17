"Рассказывали о желании сменить президента": эксперт раскрыл имена всех "преемников Путина"

О «преемниках» российского президента Владимира Путина в свете происходящего в стране, по версии многих политологов, транзита власти, в последнее время принято говорить так, словно это уже кем-то утвержденные кандидатуры. Хотя мнения экспертов в этом вопросе разнятся даже больше, чем в вопросе политического будущего самого Владимира Владимировича.

Для одних специалистов непререкаемым лидером «гонки преемников» был и остается бывший президент и экс-премьер Дмитрий Медведев, причем, его лидерство обусловлено в основном тем, что Дмитрию Анатольевичу приписывают звание едва ли не единственного человека в стране, которому Путин безоговорочно доверяет. В разные времена также назывались фамилии Мишустина, Дюмина и некоторых других как личных фаворитов действующего президента. Был и ряд фамилий, включение которых в списки было связано преимущественно с их причастностью к влиятельным группировкам и наличию у них же соответствующих амбиций.

Между тем, как считает известный российский политик Игорь Скурлатов, на самом деле список кандидатов в «преемники» может быть намного шире. Эксперт даже озвучил имена многих из них, отметив, что в действительности проблема кроется не в выборе того или иного человека, который впоследствии сможет занять президентский пост, а в отсутствии квалифицированных кадров, способных эффективно управлять страной.

«Президентом России вместо Владимира Путина мечтает стать каждый управленец. Вот лишь некоторые из лиц. Оглашаю практически весь их список. И в нем приведены лишь имена тех, кто в частных беседах рассказывал о своем горячем желании сменить главу государства.

Дюмин, Алиханов, Патрушев-младший, Медведев, Мишустин, Собянин и так далее. Некоторых я не называю, поскольку они как бы являются моими друзьями, но это неточно. А еще Сергей Кириенко. Впрочем, желание людей самореализоваться разве является преступлением?

Другое дело, что идти на будущее президентство необходимо командой опытных орговиков и профессионалов. А такие сейчас на вес золота. Можно рассмотреть людей Сергея Владиленовича. Всех практически знаю, либо лично, либо по перепискам или хотя бы через общих знакомых. Ну есть 2-3 относительно классных специалиста. И то, они входят в «ближний круг». А все остальные, в том числе технократы, ставшие губернаторами? Здесь твердый кол. Это же касается победителей конкурсов и разного рода школ кадров на замещение высокопоставленных должностей.

Собственно говоря, кадры – самый важный вопрос. Очень важный. Даже у меня в «сетке» из людей, которые готовы профессионально укрепить институт губернаторов, не так много орговиков хорошего уровня. Кроме меня, еще всего пять человек, которые разбросаны по разным регионам и столице. Из них двое уже работают с заданиями от околокремлевских кругов, но, очевидно, остаются недооцененными. И все это тормозит формирование команды для любого лидера, вне зависимости от того, Путин ли это, Навальный (у них, к слову, сейчас самые сильные команды), или тот же Кириенко», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.