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Мишустин и Собянин не скрывают желания: Белковский рассказал, кто может стать президентом после Путина

Политика
06:17, 15 марта 2021

Мишустин и Собянин не скрывают желания: Белковский рассказал, кто может стать президентом после Путина
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Политолог Станислав Белковский озвучил список преемников Владимира Путина, претендующих на высший пост в России.

– В последнее время стали очень активно обсуждать вопрос, уйдет ли Путин и кто будет его преемником. Откуда возникают все эти рассуждения? Ведь президентский срок заканчивается только через 3 года...

– Думаю, эти разговоры идут от желания определенной части элит, интеллектуальных слоев, чтобы это совершилось. Так хочется, чтобы он уже ушел, что мы сами себя уговариваем: конечно, обязательно уйдет. И многие ведут себя так, будто он точно уйдет. Особенно так ведут себя его потенциальные преемники.

– Так определенно?

– Как минимум двое из них – Михаил Мишустин и Сергей Собянин. Дмитрий Медведев тоже считает себя потенциальным преемником, но он уже научен горьким опытом – человек жизнью побитый, поработал президентом и понимает, что демонстрировать свои амбиции в путинской системе власти не надо, это вредно, а не полезно. С точки зрения успеха всего мероприятия.

А у Михаила Владимировича Мишустина и Сергея Семеновича Собянина эти амбиции столь велики, что они, хотя и знают правила игры, все равно не могут скрыть своего желания.

Сергей Собянин

– А в чем вы видите проявляющееся желание Мишустина стать президентом? 

– Судя по всему, Михаил Мишустин может возглавить список «Единой России» на парламентских выборах в этом году. Сейчас он только что совершил первое большое «предвыборное турне». Серия поездок по Сибири, предпринятая им (я внимательно изучил, что он там делал, что говорил, как все было построено, каков был сценарий его турне), – чисто предвыборная. Это, что называется, материализация духов и раздача слонов, как говорил Остап Ибрагимович Бендер-бей.

Мишустин раздавал деньги в регионах, привлекал внимание к тому, какой он умный, подписывал какие-то документы (которые прекрасно могли бы быть подписаны без него и в Москве), отметил даже в Горноалтайске свое 55-летие. Это тоже демонстративный политический жест. Не в Москве на даче, а в Горноалтайске. Демонстрировал, что он близок к народу – было показано, как он идет в народ, с которым он еще недавно не общался.

То есть, видно, что он готовится к публичной политической карьере. Пока, видимо, на выборах в качестве лидера списка «Единой России» в Госдуму.

Эти его шансы развить политическую карьеру и дальше вполне реальны. Если только он не совершит важнейшие ошибки многих, например, Сергея Борисовича Иванова в 2007-м: если Мишустин не ощутит себя преемником раньше времени.

Пока же Михаил Мишустин приобретает опыт большой публичной политической борьбы, которого у него нет. Он закаляется в этих схватках и уже готов и дальше участвовать в выборах разного уровня, в том числе, президентских.

Михаил Мишустин

– А ясно уже, нацелен ли Медведев на место спикера Госдумы?

– Если Дмитрий Анатольевич решит, что ему нужен пост спикера, он им станет, поскольку все-таки остается ближайшим другом и соратником Владимира Владимировича Путина, кто бы что ни говорил.

Но пока Медведев концентрируется на внешнеполитических вопросах. Сейчас ему поручено белорусское урегулирование, которое, конечно, Путина беспокоит, это весьма для него важный вопрос. С одной стороны, Владимиру Владимировичу надо, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко ушел, потому что надоел он Путину хуже горькой редьки. С другой стороны, это не должно ни в коем случае восприниматься как поражение России и победа прозападной оппозиции.

Это довольно сложная игра, которая Медведеву сейчас и поручена. Поэтому ему не до думских выборов. Так что если Медведев не становится спикером, тогда вполне вероятно, что им остается Вячеслав Володин.

Дмитрий Медведев

– Эта задача, кажется, больше подошла бы Суркову, а не Медведеву. Разве нет?

– Не надо преувеличивать возможности Суркова. Они в значительной степени мифологизированы им самим. Он и выпал из системы, потому что слишком много внимания уделял созданию мифа о себе, а в системе так не принято. В системе лучше себя принижать, а не преувеличивать. Владимир Путин ценит скромных людей, которые, располагая действительно огромными ресурсами, говорят, что у них их нет. А не наоборот.

Задача Медведева – следовать путинским курсом, а не придумывать какой-то свой. И здесь для Владимира Владимировича очень важно, чтобы человек, которому поручена такая деликатная задача, не заигрался и не перепутал, на кого он работает, что Владиславу Юрьевичу Суркову было свойственно – заигрываться и забывать, что ты не сам по себе, ты работаешь в интересах великого вождя. Вот Медведев не перепутает, ему можно доверять в этом вопросе.

Почему Медведев? Это, во-первых, очень деликатная игра, которую можно доверить только очень близкому соратнику, а у Владимира Путина таких немного, и Дмитрий Медведев остается одним из них. Во-вторых, это игра, которая требует развернутых и разветвленных деликатных и конфиденциальных коммуникаций с Западом.

– Так вроде на такие цели был поставлен Чубайс...

– Нет, Чубайс – все-таки фигура рангом пониже, он ведет диалог про санкции. А чтобы встречаться с мировыми лидерами, секретно обсудить с ними что-то в комнатах отдыха, Дмитрий Медведев подходит эксклюзивно, поскольку был президентом. Он многих знает, его знают… И, в общем, для него психологически несложно войти в контакт с европейскими и американскими лидерами на предмет обсуждения судьбы Белоруссии.

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Госдума #Медведев #Сурков #Белоруссия #Мишустин #Собянин #Чубайс #Белковский

Рубрика: Политика

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