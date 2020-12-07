Белковский: Новая миссия Чубайса – общение с Байденом и снятие санкций с России

Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Sobesednik.ru попросил прокомментировать это назначение политолога Станислава Белковского.

– Буквально неделю назад мы с вами обсуждали возможные варианты нового места работы Анатолия Борисовича. Не угадали, выходит? Хотя по сути речь шла не столько об Арктике, сколько о любом посту, который укажет президент...

– На мой взгляд, наш прогноз качественно и принципиально оправдался. Он не оправдался в деталях, но оправдался в главном.

Во-первых, фактически Анатолий Чубайс пошел на повышение. Он назначен представителем Владимира Путина по установлению контактов с новой-старой правящей элитой Соединенных Штатов Америки.

Вот это теперь его миссия – общаться с Джозефом Байденом, его командой, представителями «глубинного государства» (deep state) США и т.д.

Тем более со многими из них он знаком еще по 1990-м годам, когда был одним из руководителей российского правительства, а в Белом доме в Вашингтоне находился Билл Клинтон. Практически та же команда-то, лишь с некоторыми изменениями, сейчас перекочевала в Белый дом и в основные американские государственные институции.

Это очень высокое назначение. Это более важное место, чем быть главой «Роснано», потому что Чубайс среди прочего будет обсуждать вопросы смягчения или снятия санкций, которые становятся для России все более и более острыми. Особенно если считать и предполагать, что Владимир Владимирович все-таки уйдет от власти в 2024-м, что отнюдь не гарантировано, но и отнюдь не исключено (я могу развить эту мысль позже, уже вне контекста Анатолия Чубайса).

– Вы предполагали, что Чубайс очень хочет проводить как можно больше времени с семьей...

– Безусловно. Уверен, что Анатолий Борисович хочет уделять гораздо больше времени семье, своей молодой супруге Авдотье Андреевне Смирновой. И для этого у него будет огромное количество возможностей именно на этом поприще, потому что его новая работа (в отличие от менеджмента крупных корпораций, какой было «Роснано») не требует постоянного присутствия в офисе, вообще не отнимает слишком много времени, к тому же сопряжена с большим количеством поездок по миру. То есть, можно проводить много времени с супругой, в том числе, в международных вояжах.

Мне кажется, что все интересы здесь сходятся, о чем с нескрываемым удовольствием сказал уже и сам Анатолий Чубайс, подчеркнув, что нередко он занимал посты, важные для государства, но неприятные для него самого (я, правда, таких не помню, но неважно, ему виднее).

Сейчас он наконец занимает пост, который одинаково важен для государства и приятен для него лично.

– Многие обратили внимание на то, что президент не встретился с Чубайсом перед оглашением решения об этом назначении. Да и вообще не назвал Чубайса по фамилии. В этом увидели даже знак опалы...

– То, что Владимир Путин с ним не встретился... Ну, они же не близкие личные друзья.

Все равно в путинской системе власти Анатолий Чубайс занимает совершенно особое, эксклюзивное, я бы даже сказал сакральное место. И это место никак не изменилось.

Извините, что цитирую самого себя, но на днях в своей программе «Время Белковского» на «Эхе Москвы» я уже говорил и сейчас повторю: Анатолий Чубайс был первым кандидатом Бориса Ельцина в преемники во второй половине 1990-х годов. Потому что Чубайс на самом деле никакой не реформатор, это полная ерунда. Он типичный классический консерватор путинского типа по мышлению. Именно поэтому он был так важен в период реформ для Бориса Ельцина, для команды реформаторов, для Виктора Черномырдина. Потому что, располагая имиджем реформатора, он в то же время занимался бюрократической консервацией всех процессов и тем самым стабилизацией правящей системы в стране.

Ельцин не назначил Чубайса преемником по той причине, что Чубайс был неизбираемым – отторгаемым большинством россиян. А Владимир Путин был неизвестен подавляющему большинству российского народа, и уже по этой причине можно было разыграть комбинацию по его избранию.

Но Путин и Чубайс – психологически и политически близнецы-братья. И взгляды у них весьма близки. Грубо говоря, экономические взгляды Путина – это примерно взгляды, скажем, главы Сбербанка Германа Грефа, а взгляды Германа Грефа – это во многом взгляды Чубайса.

Так что ничего страшного с Чубайсом не случилось, а то, что Путин решил не дразнить гусей и демонстративно не похлопывать столь непопулярного в широких народных массах человека по плечу, ну, так это нормально, это соответствует протоколу и этикету.

Тем более сейчас все равно действует правило карантина, согласно которому надо некоторое время провести в изоляции перед личной встречей с президентом. И зачем столь опытному и уже не столь молодому человеку, как Чубайс, это делать? Это очень дискомфортно.

– То есть вы тут видите заботу о Чубайсе?

– Карантин же вообще существует, на мой взгляд, вовсе не потому, что Владимир Путин боится ковида. Своими первыми поездками по стране он уже доказал, что не боится: он же не ходит ни в маске, ни в перчатках, он выходит к толпам людей.

Просто он устал от общения с ненужными ему людьми. И если человек действительно хочет прорваться к президенту, он должен это доказать не словом, а делом – готовностью две недели просидеть в ожидании встречи на объекте ФСО. Зачем же столь заслуженного джентльмена, как Анатолий Борисович, прогонять через эту процедуру? Они как-нибудь встретятся неформально потом.

Тем более, я абсолютно убежден, что именно сейчас, в отличие от времен «Роснано» и даже РАО «ЕЭС России», они будут встречаться довольно часто, поскольку Анатолий Борисович начнет заниматься очень чувствительными для Владимира Владимировича вопросами, а именно – отношениями с демократической элитой США, с европейскими элитами и санкциями. А заниматься этими вопросами без перманентного согласования тех или иных позиций лично с президентом невозможно.