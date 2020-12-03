"Его спросили, где деньги": срочной отставке Чубайса нашли неожиданное объяснение

Анатолий Чубайс потерял пост главы «Роснано», который занимал последние 12 лет. Уже известно, что Чубайса сменит молодой член команды гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова – Сергей Куликов. Почему понадобилось так спешно расставаться с человеком-эпохой, в интервью Sobesednik.ru рассказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Почему Путин уволил Чубайса

– Реформа, которую затеял Мишустин по поручению Путина, касалась в том числе и ликвидации финансовых черных дыр в бюджете, – говорит наш собеседник. – Потому что если бюджет еще несколько лет назад мог такое себе позволить, так как был профицитным, то теперь он этого себе позволить не может, так как он стал дефицитным. И я так понимаю, что правительство теперь не может позволить себе такие масштабные неоправданные траты. Красивые отчеты, а тот же «Роснано» прекрасно умеет отчитываться – в громадных фолиантах, где множество цифр и т. д., на самом деле ничего не доказывают.

Оглянувшись вокруг, мы видим, что ничего из того, для чего «Роснано» было создано, а именно – для технологического прорыва, не произошло, – считает Мухин. – И естественно, возникли вопросы к главе этой уважаемой структуры Анатолию Чубайсу: а собственно, деньги где? И как результат, насколько я понимаю, скоропостижная отставка.

Отставка Чубайса, как отмечает Алексей Мухин, вовсе не была неожиданной.

– Слухи о ней ходили не меньше месяца, и никто в них особо не верил, – продолжает эксперт. – Я думаю, до конца в них не верил и сам Анатолий Чубайс, привыкший к тому, что мировые финансовые центры, как правило, защищают его. Он такой своеобразный Навальный, хотя по масштабу бедствия для России это несравнимые фигуры.

Любопытно, что наряду с Алексеем Мухиным Чубайса сравнил с Навальным и политолог Кирилл Рогов, правда, в несколько ином контексте. «Посмотрите какую-нибудь хронику с Чубайсом начала 1990-х – рыжим, длинношеим, кадыкастым. Там все понятно, – написал он в своем Фейсбуке. – Чубайс – это Навальный вчера. Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие».

Кто такой Сергей Куликов, новый глава «Роснано»

Идущего на смену Чубайсу Сергея Куликова политолог охарактеризовал как «хорошего управленца».

– Сергей Куликов – достаточно известная личность, – говорит Алексей Мухин. – Помимо того, что он заместитель председателя Военно-промышленной комиссии, он еще и член команды Сергея Чемезова и неплохой управленец. Достаточно хорошая карьера.

Но сейчас важно смотреть на то, какую команду он приведет с собой.

Этим людям придется полностью вычищать «авгиевы конюшни», которые забиты людьми, умеющими осваивать средства, но не умеющими давать результат.

Поэтому не особенно важно, кто такой Сергей Куликов. Важно, кого он с собой приведет. Пока на этот счет никаких предположений нет. И, полагаю, для Сергея Куликова все это тоже было достаточно неожиданно.