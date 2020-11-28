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Проверка слуха. Чубайса пошлют на Крайний Север?

Политика
18:04, 28 ноября 2020

Проверка слуха. Чубайса пошлют на Крайний Север?
Global Look Press; фото в статье: Facebook
Global Look Press; фото в статье: Facebook

На минувшей неделе премьер Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития. Из 40 останутся 20. В частности, «Роснано», которым сейчас руководит Анатолий Чубайс, войдет в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ, во главе которого стоит Игорь Шувалов. Как сложится дальше карьера человека, который «во всем виноват»?

Уйдет? Останется?

Несмотря на то, что уже называют чуть ли даже не имя будущего нового руководителя «Роснано» (кандидатом на пост Чубайса считается Сергей Куликов, экс-глава аппарата «Ростеха» Сергея Чемезова), официально еще ничего не решено: о том, что Анатолий Чубайс покинет кресло, сегодня говорят только СМИ.

Между тем, слухи о том, что Чубайс покинет «Роснано» и, скорей всего, займет какую-либо другую должность, кажутся не лишенными оснований.

О возможности «перезапуска» институтов развития Михаил Мишустин говорил еще в июле в Госдуме. Тогда же был озвучен один из вариантов – передача координации этих институтов (в том числе назывались «Роснано» и «Сколково») в ВЭБ.РФ. По неофициальным данным, было известно, что вице-премьер Андрей Белоусов распорядился до конца ноября оценить эффективность работы институтов развития и по результатам этого анализа принять решение по руководителям. И вот конец ноября наступил...

Однако еще в сентябре Мишустин поручил «Роснано» разработать стратегию развития до 2024-го, а при увольнении руководителя такие решения не принимаются, отмечали эксперты.

Но, возможно, что-то пошло не так, поскольку в октябре стало известно, что Чубайс сам попросился у Путина на пенсию. Одним из объяснений такой просьбы могло быть то, что два медведя в одной берлоге едва ли уживутся.

– Чубайс все вопросы решает с Путиным, а не с Шуваловым. Чубайс – это звезда первой величины. Так же, как, впрочем, и Шувалов, – считает политолог Станислав Белковский.

– Я лично с Анатолием Борисовичем пока это не обсуждал, – сказал мне экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, – Но сомневаюсь, что он покинет «Роснано» в ближайшие дни. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Что касается Шувалова, то они с Чубайсом как минимум хорошо знают друг друга. Но дело тут не в том, что Шувалов как-то хорошо или плохо относится к Чубайсу, или наоборот, Чубайс к Шувалову. А в том, что Анатолий Борисович все-таки вхож к президенту Путину. Полагаю, именно это и будет решающим обстоятельством.

Кто «уволил» Чубайса

Называют две версии дальнейшего будущего Чубайса – возглавить арктические проекты или уйти на пенсию. Причем, про Арктику говорят уже довольно давно.

Сам Чубайс только отшучивается: «Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью – вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», – написал он в Facebook 21 октября.

Аналогичные ответы дает и его пресс-служба, там говорят: главе компании нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит».

22 октября Чубайс вновь возвращается к этой теме: «По не вполне понятным для меня причинам тема моей отставки вот уже лет 25, независимо от занимаемой должности, имеет какое-то мистическое значение. Особенно хороши здесь журналисты и эксперты, которые точно знают всю «секретную правду». Вот, скажем: «Анатолий Чубайс уйдёт из Роснано». И ведь правда – уйдёт же (когда-нибудь)! Предлагаю развить успех суперточных прогнозов. Например: «После зимы наступит весна», или «Мы все умрем». Опять же – не поспоришь! Правда, пресс-секретарь Песков говорит, что президент этого не знает».

15 ноября – новая запись: «Меня опять уволили. И опять СМИ – несколько десятков сайтов в один день и прямо в один голос сообщили, что Чубайса уволят. Источники, правда, немного помоечные, но зато на этот раз уже точно известно когда это роковое событие произойдет. Прямо в понедельник, то есть завтра. А какой пафос... Хочется по-дружески обратиться к финансирующим товарищам – ребята, а зачем деньги палите? Я просто из любопытства. Ведь напрямую через кликбейт не отобъешь, а на мою работу (или даже не работу) это ну совсем никак не влияет. И вообще – где, наконец, моя Арктика? Требую вернуть!».

– Все эти разговоры о том, что Путин якобы сплавил Чубайса, что Чубайса выкинули – это полная ерунда. Никто никогда не уволит Чубайса из «Роснано» вопреки его желанию, – уверен Станислав Белковский. – Никаких гонений на Чубайса нет и не может быть. Чубайс сакрален и вечен, это неотъемлемый элемент нашего политического пейзажа. И ясно, что лишь его желание уйти может стать важнейшим фактором того, что он действительно уйдет. Если Чубайс скажет, что он хочет до смерти работать в «Роснано», он так и будет там работать.

Да и Андрей Нечаев не сомневается, что «приписка» к ВЭБу.РФ по сути ничего для Чубайса не меняет:

– «Роснано» – это акционерное общество, – говорит экономист. –  Соответственно, распорядителем его акций от лица государства будет теперь не правительственная структура, а ВЭБ.РФ. Юридически ничего более не произойдет. Безусловно, ВЭБ будет участвовать в формировании совета директоров, давать какие-то директивы… Но не думаю, что это будет кардинально отличаться сегодняшних реалий. Хотя тут все будет зависеть от того, останется Чубайс, или нет.

Почему Арктика?

– Мое субъективное мнение, что Анатолий Борисович хотел бы сконцентрироваться на семейной жизни, – предполагает Белковский. – Ему 65 лет, он чрезвычайно предан своей супруге Авдотье Смирновой. А работа в «Роснано», как мне представляется, не дает ему такого уж большого удовлетворения, чтобы он отвлекался от семьи. Но если ему будет предложен  мегапроект типа корпорации по управлению арктическими проектами, может быть, он туда и пойдет. Владимир Путин сейчас чрезвычайно увлечен Арктикой, она ему очень нужна. Но поскольку за арктические проекты и за Северный морской путь сейчас борются, как минимум три клана – Игорь Сечин с «Роснефтью», Ковальчуки с «Росатомом» и Юрий Трутнев, вице-премьер по Дальнему Востоку, – то как раз равноудаленный от них глава арктической «корпорации» был бы Путину очень полезен. И Чубайс прекрасно подходит на эту роль. И хотя он сейчас говорит, что ни разу не полярник, Анатолий Борисович все же человек системный. И если президент его настоятельно попросит, я считаю, он «на Арктику» пойдет.

Что даст оптимизация институтов развития

Станислав Белковский, политолог:

– Это не какая-то системная перетряска, это просто попытка организационной оптимизации при сохранении общей философии правительства. Взять Игоря Шувалова (под крыло ВЭБ.РФ попадают теперь многие институты развития). С одной стороны он считается очень хорошим менеджером, с другой – не находится под западными санкциями. Но мы же видим, что в эти структуры идут не шуваловские же люди, а представители разных околопутинских кланов.

Андрей Мовчан, финансист, основатель и управляющий партнер группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group:

– Рожденные в мозгу чиновника институты развития всегда выглядят как соломенный самолет. В принципе, сейчас, видимо, все они будут потихоньку централизовываться под крышей, скажем, ВЭБа. Видимо, есть решение, централизовать воронку, через которую сливаются деньги.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН:

– На мой взгляд, произошло то, что должно было произойти: когда власть чувствует, что наступают трудные времена, она всегда стремится усилить вертикаль, консолидироваться, чтобы начальники (самые доверенные лица) контролировали как можно больше самых разных организаций. Судя по всему, там не очень понимают, что делать. Правда, и те, кто не во власти, тоже не знают, что надо делать…

Ну, и, с другой стороны, правильно они говорят: когда ребята осваивают средства и отчитываются об освоении, а не о конкретных делах, конечно, что-то с этим надо делать.

Андрей Нечаев, доктор экономических наук, экс-министр экономики РФ:

– В целом ситуация плачевная. Институты развития безусловно нужны, и мы знаем хороший зарубежный опыт – японский, германский, южно-корейский... Но наша практика была достаточно сомнительной: чуть не под каждую задачу создавался отдельная структура. В итоге мы имеем 4 десятка институтов развития и темпы роста за последние 12 лет – 1%. То есть, институты есть, а вот с развитием явно не задалось. Работа большей части этих структур состояла в том, что кого-то регулярно, а кого-то одноразово наделяли деньгами, потом они их раздавали, получали обратно, и на этом, собственно, жил менеджмент.

Были, правда, реализованы некоторые прорывные проекты, но их можно пересчитать по пальцам. Поэтому, конечно, эти институты нуждаются в серьезной реорганизации, но не в юридическом смысле, а в содержательном. Они должны перестать быть местом трудоустройства конкретных персоналий.

«Гибкий планшет»

Когда говорят о продукции «Роснано», обычно вспоминают гибкий планшет с ударопрочным экраном для школьников, который не получился: их стоимость оказалась выше, чем у Ipad Apple, запущенного в это время в продажу.

Мало кто знает, что судьба разработки на этом не закончилась. Она оказалась востребованной в Китае, который стал крупным покупателем гибких экранов. И в результате в подмосковном Троицке построен Российский центр гибкой электроники, РЦГЭ, который весьма успешно развивается.

Успехи и провалы «Роснано»

Компания – одна из немногих реформируемых институтов, которая приносит прибыль. По международным стандартам финансовой отчетности «Роснано»  удалось выйти в прибыль спустя 6 лет после создания, в 2014-м (8,2 млрд), а по итогам 2017-го были впервые выплачены дивиденды государству (500 млн руб.).

Успехи

* Построено 96 заводов в 37 регионах;

* Объем продаж российской наноиндустрии в 2016-м составил 1,6 трлн руб. (1,8% ВВП);

*Экспорт российской наноиндустрии в 2016-м – 290 млрд руб.;

* В 2018-м на выставке достижений российской науки и промышленности «Роснано» представило образцы своих портфельных компаний:

– суставы, импланты, изготовленные из биокерамики;

– базальтовая арматура;

– пеностекло и т.д

– Солнечная энергетика. Построенный в Чувашии завод перешел на российскую гетероструктурную технологию с КПД в 22% (это на 13% выше, чем импортная) и входит в мировую тройку лидеров по эффективности

– Ядерная медицины (11 центров позитронно-эмиссионной томографии для диагностики и лечения онко-, кардио- и неврологических заболеваний с использованием киберножа) и т.д.

Провалы

– проект по строительству завода «Поликремний» в Иркутской обл. – этот проект Чубайс считает главной ошибкой компании.

Трудная судьба некоторых проектов

– совместный с китайцами завод «Лиотех» в Новосибирске по производству литий-йонных аккумуляторов для электробусов (признан банкротом в 2014-м). Но с 2016-го стал выпускать новые аккумуляторы повышенной мощности и сейчас поставляет их не только в Россию, но в Аргентину и в Индию.

Теги: #Чубайс #Мишустин #Путин

Рубрика: Политика

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