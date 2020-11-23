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[08:50]Победа Медведева, несознанка Дегтярева, Кобзон и реформа. Главное к 23 ноября

22 ноября, воскресенье

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[16:37]В Петербурге против оборонявшейся от партнера журналистки заведут дело
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[13:56]Ликвидацией последствий ЧС в Приморье займется федеральная рабочая группа
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[09:58]Приморье без света и новая госизмена без гостайны. Новости к утру 22 ноября

21 ноября, суббота

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20 ноября, пятница

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[17:14]В Якутии девять человек отравились антисептиком, шесть из них умерли
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Победа Медведева, несознанка Дегтярева, Кобзон и реформа. Главное к 23 ноября

Общество
08:50, 23 ноября 2020

Победа Медведева, несознанка Дегтярева, Кобзон и реформа. Главное к 23 ноября
Даниил Медведев // Фото: Global Look Press
Даниил Медведев // Фото: Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на Итоговом турнире ATP, обыграв в трех сетах австрийца Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4). Он стал первым представителем России, кому удалось это сделать после 2009 года, когда турнир выиграл Николай Давыденко. В полуфинале Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля. За эту победу он получит $1,5 млн и 1500 очков в рейтинге — больше, по 2000 очков можно получить только за четыре турнира Большого шлема.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что был не в курсе объявленного тендера на его персональную охрану за 33 млн рублей. По его словам, это сделали, пока его не было в городе, а сейчас тендер отменят. Отметим, что СМИ сообщали об этом 10 дней назад, 13 ноября. Новость породила массу шуток и карикатур, а один из депутатов краевого парламента даже обратился в прокуратуру.

Источник РИА Новости сообщил, что из ЛДПР вышли сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска. «Основной момент почему – внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой», — объяснил он. Он также отметил, что они намерены оставаться беспартийными.

В Тверском районе Москвы власти намерены установить памятник певцу и депутату Госдумы Иосифу Кобзону. Он обойдется в 52 млн рублей. Об этом ранее сообщали жители района в своих соцсетях, а теперь в разговоре с «Эхом Москвы» подтвердил и глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. Монумент планируют возвести в Оружейном переулке. 

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что режим Александра Лукашенко расширит санкции против Евросоюза в ответ на аналогичные действия ЕС. Он назвал такую реакцию «адекватной», отметив, что речь не идет об отмене торговых отношений с ЕС: «Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет, и альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет». 

Он также заверил, что если бы не «споры по нефти, газу», то сотрудничество с Россией было бы ещё более тесным, но Республика намерена развиваться «многовекторно», без опоры на одну страну. Отметим, что точно так же о торгово-экономической политике говорят и представители оппозиции.

РБК пишет, что в России планируют осуществить «масштабную реформу институтов развития». В правительстве, по словам источников, намерены ликвидировать сразу восемь из них: Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию, а также Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Ожидается, что часть их функций перейдет в ВЭБ.РФ, которым сейчас руководит Игорь Шувалов. Издание отмечает, что институты, которые хотят устранить, ранее критиковала Счетная палата.

Тема: Дегтярёв

Теги: #Белоруссия #Москва #Кобзон #Хабаровск

Рубрика: Общество

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