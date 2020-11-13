Дегтярева будут круглые сутки охранять 7 человек. На это из бюджета пустят 33 млн

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев «не чувствует себя в безопасности», признавался он журналистам в конце октября. Исправить это решили через усиление охраны, которой ранее почти не было.

Как обращают внимание «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок, Дегтярева будут в течение 24 часов семь дней в неделю сопровождать семь телохранителей. Это обойдется краевому бюджету в 33 миллиона рублей. Охранников вооружат электрошокерами и служебным оружием. Им нельзя будет отвлекаться от службы и разговаривать с гражданами. Также им запрещается передавать что-либо посторонним или получать это от них.

Ранее Дегтярев уже поражался, что меры безопасности в краевом правительстве очень слабые: «Любой может зайти в Дом правительства. Это ненормально. Есть агентурная информация, что поступают угрозы», — пояснял он.