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[10:22]Дегтярева будут круглые сутки охранять 7 человек. На это из бюджета пустят 33 млн
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[16:09]"Спасибо, мой Господин!": Собянин разрешил выходить на улицу в Новый год
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11 ноября, среда

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Дегтярева будут круглые сутки охранять 7 человек. На это из бюджета пустят 33 млн

Общество
10:22, 13 ноября 2020

Дегтярева будут круглые сутки охранять 7 человек. На это из бюджета пустят 33 млн
Михаил Дегтярев // Фото: Global Look Press
Михаил Дегтярев // Фото: Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев «не чувствует себя в безопасности», признавался он журналистам в конце октября. Исправить это решили через усиление охраны, которой ранее почти не было.

Как обращают внимание «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок, Дегтярева будут в течение 24 часов семь дней в неделю сопровождать семь телохранителей. Это обойдется краевому бюджету в 33 миллиона рублей. Охранников вооружат электрошокерами и служебным оружием. Им нельзя будет отвлекаться от службы и разговаривать с гражданами. Также им запрещается передавать что-либо посторонним или получать это от них.

Ранее Дегтярев уже поражался, что меры безопасности в краевом правительстве очень слабые: «Любой может зайти в Дом правительства. Это ненормально. Есть агентурная информация, что поступают угрозы», — пояснял он.

Тема: Дегтярёв

Теги: #Хабаровск

Рубрика: Общество

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