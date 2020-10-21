"Народных денег давно нет": Дегтярев сделал скандальное заявление о госбюджете

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал правду о распределении средств из «госкубышки».

На фоне продолжающихся акций протеста против «прихода варяга» – Михаила Дегтярева – на вместо арестованного Сергея Фургала, врио губернатора сделал скандальное заявление, которое точно не добавит ему сторонников ни в Хабаровском крае, ни в России вообще. Выступая в эфире программы «Утро с губернией» (телеканал «Губерния») Дегтярев сказал:

– Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента — это важно. А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги!

Дегтярев изложил свой взгляд на то, кто и каким образом имеет право распоряжаться народными деньгами.

Скандальное заявление Дегтярев сделал в эфире канала "Губерния"/фото: скриншот YouTube

– Тот, кто избран народом, то есть президент. И Дума, которая утверждает (государственный бюджет. – Прим. Sobesednik.ru), тоже избрана 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого... народных денег уже давно нет, – заявил Дегтярев. – Есть бюджетные деньги.

Народные они (деньги. – Прим. Sobesednik.ru) еще, когда налоги платят, – подчеркнул врио губернатора.

Стоит отметить, что данный спич о госденьгах и народных правах на бюджет прозвучал в рамках ответа Дегтярева на вопрос о возможных вложениях в Хабаровский край со стороны федерального бюджета. Эта тема обсуждалась в связи с 82-й годовщиной образования Хабаровского края.