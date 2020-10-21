Михаил Дегтярев заявил, что все деньги в стране "бюджетные"

И. о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заменивший на этом посту арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, заявил, что «народных денег уже давно нет», потому что ими распоряжается по своему усмотрению президент.

«Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента — это важно. А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги! Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент. И дума, которая утверждает [бюджет], тоже избрана 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого, народных денег уже давно нет. Есть бюджетные деньги»,

— сказал Дегтярев в эфире местного телеканала «Губерния» (цитата по Znak.com).

Напомним, что Дегтярев был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края после того, как был арестован его предшественник Сергей Фургал. К тому моменту в Хабаровске уже начались массовые акции протеста жмтелей региона, которые негативно отнеслись к новому и. о. губернатора, присланному из Москвы. На протяжение долгого времени люди параллельно с освобождением Фургала требовали и отставки Дегтярева. Протесты в городе длятся уже более 100 дней подряд.