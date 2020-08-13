Дегтярев назвал "вакханалией" солидарность протестующих в Хабаровске с Беларусью

Врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не должен «нравиться» жителям региона, и раскритиковал систему управления, которая была до него, отметив, что тех, кто требует его отставки, практически нет.

«Эти мифы, что народ требует моей отставки, конечно, меня уже утомили. Где, кто? Есть действительно люди, которые хотят перемен, которым я не нравлюсь. Но я не пряник, чтобы нравиться», — объясняет он «Известиям». По его словам, часть жителей надеются на положительные изменения в связи с назначением неместного чиновника.

Он настаивает, что работает без выходных, и практически все покинувшие посты заместители приняли такое решение по собственной инициативе: «Все сами разбежались. И будут еще бежать, потому что они не готовы, как я, 24 на 7 работать». По словам Дегтярева, система госуправления в регионе «демонтирована», а многие вопросы «вызывают, скажем так, тревогу». Однако прямо с деятельностью экс-губернатора Сергея Фургала он это связывать не стал: «Я не могу понять, это сделал он или его предшественники», — заявил он.

На вопрос о протестах в Хабаровске чиновник ответил, что будь он сам избирателем Фургала, то, вероятно, и сам бы возмутился его арестом, однако «дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте».

«У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается», — объяснил он газете.

Отметим, что несмотря на доминирование в информационном пространстве новостей их Беларуси, Хабаровск уже второй месяц продолжает устраивать ежедневные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.