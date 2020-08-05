Валерий Соловей: в Кремле Дегтярева характеризуют исключительно нецензурными словами 

С момента начала массовых протестов в Хабаровске прошло уже более трех недель, между тем активность жителей города не просто не падает, они успевают делиться своей энергетикой с жителями ряда других регионов страны, которые постепенно начали выходить на улицы с акциями в поддержку хабаровчан.

Но больше всего многих экспертов удивляет тот факт, что федеральный центр фактически сам провоцирует обострение ситуации, нарочито и демонстративно отказываясь признавать существование проблемы и не замечая протест жителей дальневосточного региона. Судя по всему, исправить ситуацию в Кремле в очередной раз хотят «нестандартными» методами, о чем может свидетельствовать появление в Хабаровске исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева, к которому жители региона отнеслись не просто холодно, а с очевидным неприятием.

К примеру, как утверждает известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей, назначение вместо арестованного Сергея Фургала столь неоднозначной персоны, как Дегтярев, имеет признаки плана Кремля сыграть на контрасте, чтобы впоследствии предложить региону другого кандидата, который будет очень выгодно смотреться на фоне врио главы региона. В Кремле, считает эксперт, прекрасно понимают комичность сделанного ранее выбора, более того, представители центральной власти и сами не воспринимают Дегтярева всерьез.

Валерий Соловей // Фото: Global Look Press

«В Москве очень внимательно следят за ситуацией в Хабаровске. Вместе с этим Кремль в настоящий момент занимает позицию тотального игнорирования.

Там понимают, что разогнать митинги власть сейчас не может, потому что существуют риски возрастания динамики протестов, еще более опасной и угрожающей. С другой стороны, направив в Хабаровск Дегтярева, Кремль как раз и показал хабаровчанам свое безразличие к ситуации.

Хочу подчеркнуть, что в Кремле Дегтярева характеризуют исключительно нецензурными словами. Действия федерального центра очень похожи на издевательство, но и здесь существует расчет: любой губернатор после Дегтярева в глазах хабаровчан будет не таким уж и плохим. Удастся ли Москве реализовать задуманное, пока неизвестно. На данный момент все, что делает власть, вызывает на Дальнем Востоке лишь раздражение», – заявил Валерий Соловей.