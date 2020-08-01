Акции солидарности с Хабаровском проходят по всей России. Идут задержания

До сих пор продолжается перешедшая в вечернюю протестная акция в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. В знак солидарности с жителями региона на улицу выходят люди во множестве других городов России.

Не столь многочисленные акции проходят сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске, Миассе, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Барнауле, Екатеринбурге, Спасск-Дальнем, Южно-Сахалинске, Архангельске, Мурманске, Пскове и Казани, следует из материалов «Медиазоны», «Новой газеты», «ОВД-Инфо» и «МБХ Медиа».

Задержание в Москве // Скриншот из YouTube

Численность протестующих в разных городах разнится от нескольких человек до нескольких сотен. Причины выхода у людей также номинально разные, но в основном люди недовольны политикой Владимира Путина и принятием поправок к Конституции, поддерживают хабаровчан или выходят «кормить голубей».

В некоторых городах, включая Москву и Петербург, на улицы также стягивают ОМОН в шлемах. В столице силовики выхватывают из толпы пикетчиков и предположительно случайных людей и задерживают. Задержания начались и в Петербурге.

Задержания проходят и в ряде других городов: в Барнауле задержали координатора отделения «Левого фронта» в Алтайском крае Юрия Красильникова, в Спасске-Дальнем — двоих участников акции. Одного из них, Максима Тимохина, сотрудник полиции грубо схватил за шею и начал душить. В Екатеринбурге задержали одного пикетчика и мужчину, наклеившего на свой автомобиль стикеры в поддержку Хабаровска и припарковавшего его возле мэрии, что вызывало интерес у людей.

Задержание в Екатерибурге // Скриншот из Twitter

В Пскове главе местного штаба Навального Алексею Дорожкину вручили предостережение за «призыв к участию в массовой протестной акции» во «ВКонтакте». Два активиста задержаны в Краснодаре, один в Челябинске. В Казани — пять человек, одному из которых семь лет.

Задержания продолжаются.