"Мы идём по лужам, Путин нам не нужен!" Тысячи людей вышли на митинг под дождем

В Хабаровске 22-й день подряд проходит митинг в поддержку отправленного в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сегодня в городе пасмурно, периодически дождь усиливается до ливня, но это не помешало тысячам жителей пройти по привычному маршруту шествия и провести митинг на площади Ленина у здания краевого правительства, хотя у многих даже не было зонтов.

По оценке мэрии города, из-за дождя в шествии приняло участие «вдвое меньше» людей. Там называют цифру в 3,5 тысячи человек, однако по оценкам ряда изданий, прошлая акция набрала десятки тысяч участников (до 50 тысяч).

Фото: Штаб Навального в Хабаровске

Среди лозунгов митингующих часто звучит недовольство президентом России Владимиром Путиным, а также требования о честном разбирательстве в регионе над избранным губернатором. К обычным «Фургал — наш выбор!», «Мы здесь власть!», «Путина в отставку!», «Честный суд в Хабаровске!», «Сила в правде! Правда за нами!», «С нашей Родиной беда – просыпайся вся страна» и прочим в связи с проливным дождем добавились и новые: «И в жару, и под дождем — за Фургала мы идем!» и «Мы идём по лужам, Путин нам не нужен!».

Благодарность в адрес полицейских после ряда задержаний и административных дел против ряда освещавших акции людей и их участников, а также попыток заглушить шествие гудком сменилась на кричалку «Полиции — позор!»

Виталий Наливкин в Хабаровске // Скриншот из Instagram

Для «решения всех проблем» хабаровчан к протестующим сегодня прибыл вымышленный персонаж сатирического YouTube-канала «председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин». Ранее он пояснял, что принял такое решение из-за большого количества обращений жителей. В отличие от придуманного чиновника, врио губернатора Михаил Дегтярев вновь не вышел к горожанам.

Виталий Наливкин в Хабаровске // Скриншот из Instagram

Также акции солидарности с Хабаровском прошли в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Южно-Сахалинске, пишет «Медиазона».

Комсомольск-на-Амуре // Скриншот из "ВКонтакте"