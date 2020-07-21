"Дегтярева – домой!": Хабаровск встретил нового губернатора очередным митингом

Возле здания правительства Хабаровского края на площади Ленина в Хабаровске вновь прошла акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает Dvhab.

К привычным лозунгам «Фургал — наш выбор», «Я, мы, он, она, за Фургала вся страна» и «Свободу!» после назначения врио главы региона Михаила Дегтярева от ЛДПР добавились новые: «Дегтярева — домой!», «Позор ЛДПР», и «Дегтярев, выходи», следует из трансляции митинга в Instagram-аккаунте издания. Эти и другие заявления скандировали сотни хабаровчан, собравшиеся сперва на площади, а после отправившиеся на очередное шествие.

Сам Дегтярев к людям так и не вышел, а также отменил свою первую пресс-конференцию. При этом он заявил: «Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей, направив меня на работу в Хабаровский край».

Как ранее писал Sobesednik.ru, для мэра Хабаровска между регионами России нет никакой разницы. Так он прокомментировал тот факт, что Дегтярев до этого был в крае лишь единожды, а по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, несмотря на отсутствие у врио губернатора управленческого опыта, у него есть «богатый опыт» законотворчества в Госдуме и необходимые «деловые качества».