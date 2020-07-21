Песков: Дегтярева назначили за "богатый опыт" в Думе и "деловые качества"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, чем обусловлен выбор Михаила Дегтярева, который был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

По его словам, у него есть большой опыт работы в Госдуме: «Дегтярев имеет богатый опыт законодательной работы и активности. Кроме того, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны. Все вот это в совокупности и принималось во внимание», — прокомментировал Песков замечание журналистов, что у него нет никакого управленческого опыта (цитата по РБК).

При этом мэр Хабаровска Сергей Кравчук, отвечая на вопросы корреспондента «Русской службы Би-би-си», заявил, что Дегтярев произвел на него «хорошее впечатление». Также он пообещал помогать врио, который в Хабаровском крае был только один раз: «Ничего страшного! Самое главное — у него организаторские навыки работы. Он в политике все-таки до последнего [времени] был депутатом Госдумы.