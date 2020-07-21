"Это плевок нам в лицо": Хабаровск отреагировал на назначение Дегтярева

На странице новоиспеченного врио губернатора Хабаровского края в Instagram ему никто не желает успеха.

Жители Хабаровска, узнавшие имя того, кто временно (а потом, вероятно, и на весь очередной срок) сменит Сергея Фургала в регионе, атаковали страницу Михаила Дегтярева в соцсети. Пока у них нет возможности сказать ему лично в лицо все, что они о нем думают, люди выражают свое мнение в комментариях к постам.

Больше всего отзывов – рядом с видео, опубликованным Дегтяревым: сюжетом программы «Время» («Первый канал»), в котором сообщили на всю страну о новом назначении. И это уже крылатое от Владимира Путина: «Есть работа для вас».

«Вам в Хабаровском крае не рады. Лучше подайте сразу в отставку», – пишет dimmy.droll.

– Господи, какой стыд. Нам уже в открытую показывают, что плюют на наше мнение/выбор/требования/просьбы. Уже не только народа Хабаровского края, но и всей России, – считает пользователь под ником poolyus.

«Миша, зимнюю одежду не пакуй! В принципе парой сменных трусишек обойдешься», – не верит, что Дегтярев задержится в регионе, sai211184.

«Не хотелось бы быть на вашем месте, – признается f_ox_4. – Хабаровский край вам не рад, мягко говоря».

«Полнейшая ошибка назначить вас на должность губернатора! Хабаровск, земляки, держитесь, все города России вас поддерживают», – призывает не вешать нос polinka_nikolaychuk.

– Хоть я и не из Хабаровского края, но не могу пройти мимо, когда людям плюют в лицо, – поддерживает жителей региона wild_berry13. – Если бы вы, господин депутат, имели хоть каплю самоуважения, вы отказались бы от поста, на котором вас никто не ждёт и где вы никому не нужны. Желать удачи не буду, ибо не достойны.

Walterszz совсем категоричен: «Это тот день, когда ты подписал своей карьере смертный приговор».

«Лучше не приезжай в Хабаровск, не стоит. Для твоего же блага, народ не поймёт», – не обещает теплого приема verysimpleoff.