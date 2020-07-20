Дегтярев занял место Фургала в Хабаровском крае

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края.

Об этом сообщает портал «Губерния».

Отстранение от должности мотивировано в документе «утратой доверия». Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

В Хабаровском крае продолжаются акции протеста в связи с арестом экс-губернатора Сергея Фургала. Жители требуют перенести разбирательство по его делу о причастности к убийствам из Москвы в Хабаровск.