"Дегтярёв – варяг, ЛДПР предала Фургала": политолог о ВРИО главы Хабаровского края

Александр Кынев убежден, что назначение Михаила Дегтярёва не снимает проблемы в регионе.

Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва. После ареста прежнего губернатора Сергея Фургала в регионе не прекращаются акции протеста. Изменит ли ситуацию назначение однопартийца, рассуждает политолог Александр Кынев.

– Это конфронтационный сценарий, – уверен эксперт. – Центр продолжает игнорировать все требования протестующих, ни одно из них не было удовлетворено.

То, что Дегтярев из ЛДПР, проблемы не снимает. Акции протеста-то были не в защиту ЛДПР, а в защиту Сергея Фургала, которого выбрали люди. Дегтярев – абсолютно чужой для региона человека, его партийность не имеет никакого значения. Это как путать божий дар с яичницей. Причина для протестов так и не устранена.

На хабаровских протестах не было ни флагов, ни лозунгов за ЛДПР – судьба партии никого не интересует, людей интересует судьба губернатора, которого они выбрали.

Дегтярев для региона – варяг, – отмечает Кынев. – К тому же, он не имеет никакого управленческого опыта, а его политическая репутация оставляет желать лучшего, так как ничем, кроме скандальных инициатив, он не прославился.

Работал спойлером на выборах мэра Москвы, – напоминает политолог. – Политического веса в Хабаровском крае у него нет. А для того, чтобы решить проблемы региона, у него нет ни опыта, ни знаний.

ЛДПР при этом сильно теряет. Соглашаясь на назначение Дегтярева, она просто политически предает Фургала.