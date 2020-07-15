От Фургала ещё до попадания в СИЗО требовали оставить губернаторский пост

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и президентского совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что по словам арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, до того как он был доставлен в СИЗО от него требовали отказаться от своих полномочий.

«В ходе встречи один из членов комиссии спросил Фургала, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте», — приводит слова Меркачевой «КоммерсантЪ» со ссылкой на ТАСС.

При этом она не уточнила, было ли это требованием сотрудников правоохранительных служб, связанных с задержанием или политическим требованием представителей власти, которое ему предъявляли ещё до задержания.

Ранее Меркачева сообщила, что Фургалу ничего не рассказывают о протестных акциях, которые в его поддержку жители Хабаровского края устраивают уже пятые сутки подряд. Он также пожаловался на аллергическую реакцию, которая проявилась у него недавно. При этом его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, давший показания против Фургала, пожаловался правозащитникам на рак, обнаруженный уже после заключения. Как пишет «Московский комсомолец» он не получает никакого лечения и ему осталось жить считанные дни.

Фургал был задержан 9 июля и уже неделю содержится в СИЗО. Он до сих пор остается действующим главой региона, так как никаких дополнительных распоряжений на этот счет не поступало.