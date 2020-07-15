Фото в статье: Global Look Press

"Фургал наступил на хвост "чисто конкретным бизнесменам"
Фото в статье: Depositphotos, скриншот Youtube

Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Радзиховский: Минпропаганды у нас есть. Оно называется Администрация президента
Фото в статье: кадры из фильма "#яздесь"

"Я здесь": Виртуальность – грех, или Снятся ли шеф-повару сетевые незнакомки
В центре внимания
Захар Прилепин // фото: Global Look Press
Пиар на крови – довольно выгодное занятие. Станислав Белковский о Прилепине
Для части фигурантов "Нового величия" запрошены реальные сроки
"Голос" требует привлечь сенаторов и пропагандистов к уголовной ответственности

Новости дня

15 июля, среда

[17:44]В Норильске депутат рассказала о смерти сына из-за провала краевой медицины
[17:16]Голунов требует у полицейских 5 млн рублей, чтобы отдать на благотворительность
[17:01]Актер Титоренко отсудил у МХАТ имени Горького 160 тысяч рублей вместо 300 тысяч
[16:59]От Фургала ещё до попадания в СИЗО требовали оставить губернаторский пост
[16:49]Госдума предложила платить людям за найденную просрочку в магазине
[16:42]Изъятие детей из семьи "из-за риска обрушения крыши" признали незаконным
[16:05]В Кирове по ДНК раскрыли изнасилование 2003 года, но закрыли его из-за давности
[16:02]Члены избиркомов потребовали отказаться от идеи многодневного голосования
[15:21]В Хабаровске пятый день подряд проходят митинги в поддержку губернатора Фургала
[14:59]Песков переадресовал вопрос о трансгендерах Мизулиной
[14:31]Закон, позволяющий устраивать трехдневное голосование, принят во втором чтении
[14:19]В Англии установили скульптуру противницы расизма без согласования с властями
[14:03]Сбербанк и "Союзмультфильм" будут создавать анимационные сериалы совместно
[13:47]Полицейские, изнасиловавшие девушку в служебной машине, получили до 6,5 лет колонии
[13:15]ФАС начнет лоббировать увеличение доли приемов частных клиник по ОМС
[13:07]Пострадавшим из-за пандемии предпринимателям дадут отсрочку по задолженностям
[12:56]В Беларуси после охвативших страну протестов завели дело о массовых беспорядках
[12:36]С 16 июля жители Москвы смогут сдать бесплатный тест на коронавирус
[12:16]Галямину оштрафовали на 200 тысяч за массовую акцию в "форме одиночного пикета"
[12:13]Первая фаза испытыния вакцины от COVID-19 в США дала положительные результаты
[12:05]"Бессмертный полк" снова могут перенести с 26 июля на 2 сентября
[11:55]В парламенте решили на пять лет продлить россиянам молодость
[11:45]США ввели санкции против КНР из-за принятия закона о госбезопасности в Гонконге
[11:30]Трамп не стал судиться с университетами: запрет пребывания в США студентам отменен
[11:26]"Ростех" и ФСИН просят у Путина деньги на оцифровку наблюдения в тюрьмах
[10:42]"Ходит с палочкой": ФСБ считает, 72-летний пенсионер готовил "вооруженный захват власти"
[10:20]Росстат: Пандемия выведет рабочее населения из экономически слабых регионов
[09:56]ОНК запретили говорить Фургалу о митингах в его поддержку. Он ничего не знает
[09:05]Аптеки и фармпроизводители критикуют введение маркировки на фоне пандемии
[08:20]РФ отменила карантин для туристов, а Чечня запретила им въезд. Новости к утру 15 июля

14 июля, вторник

[18:15]СПЧ: Необходимо использовать опыт плебисцита для развития прямой демократии
[18:00]Одобрен проект застройки участка в 6 гектаров на территории Бадаевского завода
[17:30]Госдума одобрила законопроект о исключении делимитации границ из разряда экстремизма
[17:29]В Москве открылась новая станция МЦД-2 "Курьяново"
[16:43]Против Навального возбуждено уголовное дело о клевете. Его вызвали на допрос
[16:37]"Голос" потребовал от Генпрокуратуры проверить материалы федеральных каналов
[15:43]83 миллионера в мире требуют введения бессрочного повышенного налога
[15:32]Протестующие в Хабаровске не позволили задержать выкрикнувшего: "Путина в отставку"
[14:57]На выборах в московских муниципалитетах применят дистанционное голосование
[14:19]Бабарико не пустили на выборы президента Беларуси. Тихановскую зарегистрировали

Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото: depositphotos
Рецепт: Цветная капуста с поправками
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса

От Фургала ещё до попадания в СИЗО требовали оставить губернаторский пост

Политика
16:59, 15 июля 2020

От Фургала ещё до попадания в СИЗО требовали оставить губернаторский пост
Сергей Фургал // Фото: сайт правительства Хабаровского края
Сергей Фургал // Фото: сайт правительства Хабаровского края

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и президентского совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что по словам арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, до того как он был доставлен в СИЗО от него требовали отказаться от своих полномочий.

«В ходе встречи один из членов комиссии спросил Фургала, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте», — приводит слова Меркачевой «КоммерсантЪ» со ссылкой на ТАСС.

При этом она не уточнила, было ли это требованием сотрудников правоохранительных служб, связанных с задержанием или политическим требованием представителей власти, которое ему предъявляли ещё до задержания.

Ранее Меркачева сообщила, что Фургалу ничего не рассказывают о протестных акциях, которые в его поддержку жители Хабаровского края устраивают уже пятые сутки подряд. Он также пожаловался на аллергическую реакцию, которая проявилась у него недавно. При этом его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, давший показания против Фургала, пожаловался правозащитникам на рак, обнаруженный уже после заключения. Как пишет «Московский комсомолец» он не получает никакого лечения и ему осталось жить считанные дни.

Фургал был задержан 9 июля и уже неделю содержится в СИЗО. Он до сих пор остается действующим главой региона, так как никаких дополнительных распоряжений на этот счет не поступало.

Теги: #Фургал

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press, скриншот Youtube

Политика

Как связаны опальный Сергий Романов и Владислав Сурков
Сергей Фургал // Фото: сайт правительства Хабаровского края

Политика

От Фургала ещё до попадания в СИЗО требовали оставить губернаторский пост
Фото: Global Look Press

Политика

Члены избиркомов потребовали отказаться от идеи многодневного голосования
Политика
Как связаны опальный Сергий Романов и Владислав Сурков
"Хабаровск бесит Москву тем, что не поддерживает ЕР": кто и почему защищает Фургала
Валерий Соловей: В 2022 году Путина уже не будет у власти, а денег нет уже сейчас
Пошел в политический рост: Шнуров приехал на торжественную часть съезда партии
Общество
Собчак едко защитила Лобкова: Паша – алкоголик, но не насильник!
Доведенные до края: почему в НАО сказали "нет" поправкам в Конституцию
Под "куполом": С кем связан мятежный отец Сергий
Миллионы на Матронушке: как игуменья Феофания на «Мерсе» сделала карьеру в РПЦ
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

Культура и ТВ
Гудки клаксонов и мигание фар: как прошёл автоконцерт "Сплина" в Москве
"Заграевского считали геем": эксперт "Пусть говорят" страдал от грязных намёков
Александр Молочников ушёл из МХТ имени Чехова со своими спектаклями
"Убил талант": Кончаловский объяснил, почему заменил Домогарова на Куценко
Шоу-бизнес
Пелагея разрешает Ивану Телегину общаться с дочкой только по видеосвязи
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Айза Анохина высмеяла Барановскую и собралась замуж за Батрутдинова
"Безобразие!": Маша Распутина вступилась за оскорбленную в Дивеево Волочкову

Здоровье
Антитела к коронавирусу способны предотвратить заражения
Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза
Появление спортивной команды в городе увеличивает смертность от гриппа
С диагностикой бокового амиотрофического склероза врачи опаздывают
Туризм
Более 200 тысяч в сутки за пентхаус: любимый отель Ольги Бузовой ждет гостей
Россияне боятся бронировать авиабилеты за границу
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Свежий номер
Все новинки Джобс представлял сам // фото в статье: Global Look Press
Стив Джобс наш. Что делал в Советском Союзе основатель Apple?
// фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Сначала был шок, а потом страх": как "Мужское государство" выбирает жертв
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Полгода без Димона. Куда с экранов пропало некогда второе лицо российской власти?
Фото в статье: depositphotos, Global Look Press
В долгу перед Латвией: кто из российских политиков владеет жильем в Прибалтике
/ фото в статье: Константин Баканов
Рок на колесах: Сукачев и Лепс выступили перед автомобилями

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Вячеслав Володин / фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске:
"Володин должен извиниться и заплатить"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Филипп Киркоров:
"О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
Global Look Press
Алиса Гребенщикова:
"Не хочу оправдываться за мой переход во МХАТ Горького"
Константин Чечеров // Фото: скриншот YouTube
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Константин Чечеров:
"Смертником я себя не чувствовал"
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Ефремову оставили водительские права, он может вновь сесть за руль
Фото: Global Look Press
"Это просто ужас!": Ефремов отощал и скандалит с женой из-за еды
Фото: Global Look Press
"Врачи меня спасли!" Дмитрий Колдун – откровенно о борьбе с тяжелой болезнью
Эльман Пашаев: фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
У адвоката Михаила Ефремова появились доказательства невиновности актера в ДТП
Фото в статье: скриншот Youtube
Стали известны суммы, которые Прилучный тратит на совместный отдых с Карпович
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
^