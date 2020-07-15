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В Хабаровске пятый день подряд проходят митинги в поддержку губернатора Фургала

Политика
15:21, 15 июля 2020

В Хабаровске пятый день подряд проходят митинги в поддержку губернатора Фургала
Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске
Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

Люди в Хабаровске вновь после шествия по центральным улицам города устроили митинг в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 

Это уже шестая подобная акция за последние пять суток. Уже третий день подряд после окончания рабочего дня горожане собираются на площади Ленина возле здания краевой администрации. Полиция не мешает собравшимся, несмотря на то, что все акции являются несогласованными.

Как пишет штаб Алексея Навального в Хабаровске, периодически в толпе появляются странные люди, похожие на провокаторов: один из них громко представлялся представителем «Единой России». 

Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

Люди скандируют лозунги: «Мы здесь власть!», «Я/мы — Фургал!», «Свободу!». Также различные высказывания можно увидеть и на плакатах: «Народ — источник власти», «Наш край — нам решать!», «Честный суд!» Иногда люди требуют отставки президента РФ Владимира Путина. Накануне Sobesednik.ru писал, что полиция попыталась задержать одного из таких активистов, но толпа не позволила этого сделать.

Сколько людей пришло на сегодняшнюю акцию, неизвестно, однако, судя по трансляции штаба Навального, их минимум несколько сотен. Отмечается, что сегодня сотрудники полиции даже решили раздать протестующим защитные маски.

Фото: Twitter штаба Навального в Хабаровске

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по словам члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, самому Фургалу об акциях в его поддержку ничего не известно — его держат в неведении, запрещая рассказывать об этом общественникам и ограничивая возможности получения информации.

Теги: #Фургал

Рубрика: Политика

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